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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:19

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Мені подобається динаміка курсу рубля. Головне щоб не гальмували.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

112
Прям как в феврале 92го, когда в рашку наконец то привезли нескрепноядовитые окорочка
Тогда же Боря подписал указ о либеризации торговли и с рук медали и икру продавали прям напротив Лубянки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

а тут на соседних ветках летом писали что Трамп доллар убьет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:50

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Так у себя может и прибьёт
Не он первый
При Линдоне Джонсоне сколько купюра в доллар весила, столько золота она и стоила в граммах.
Что было потом?
барабашов
 
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  #<1 ... 88899091
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