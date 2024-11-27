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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:19
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Мені подобається динаміка курсу рубля. Головне щоб не гальмували.
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:27
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
112
Прям как в феврале 92го, когда в рашку наконец то привезли нескрепноядовитые окорочка
Тогда же Боря подписал указ о либеризации торговли и с рук медали и икру продавали прям напротив Лубянки
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:30
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
а тут на соседних ветках летом писали что Трамп доллар убьет
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:50
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Так у себя может и прибьёт
Не он первый
При Линдоне Джонсоне сколько купюра в доллар весила, столько золота она и стоила в граммах.
Что было потом?
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