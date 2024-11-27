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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:19

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Мені подобається динаміка курсу рубля. Головне щоб не гальмували.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

112
Прям как в феврале 92го, когда в рашку наконец то привезли нескрепноядовитые окорочка
Тогда же Боря подписал указ о либеризации торговли и с рук медали и икру продавали прям напротив Лубянки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

а тут на соседних ветках летом писали что Трамп доллар убьет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:50

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Так у себя может и прибьёт
Не он первый
При Линдоне Джонсоне сколько купюра в доллар весила, столько золота она и стоила в граммах.
Что было потом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:Мені подобається динаміка курсу рубля. Головне щоб не гальмували.
потрохи тягне ₴ за собою
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:33

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  GALeon написав:потрохи тягне ₴ за собою


яким чином?
між грн і русбумажкамі жодних зв'язків зараз

банкам взагалі заборонено рублі вже багато років
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:36

Сергій Фурса

росіяни влаштували таку істерику всередині країни щодо Орєшніка, нової гордості і предмет тисяч оргазмів, що вона вплинула і на рубль. Він уявив себе ракетою і полетів....
:D
Зображення
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:36

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  GALeon написав:потрохи тягне ₴ за собою

Це загальне зміцнення долара щодо всіх валют + кумулятивно накпичення проблем в ерефії + можливо "не той" для росіянців кандидат виграв у США
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

greenozon написав:
  GALeon написав:потрохи тягне ₴ за собою


яким чином?
₴ разом з рупльом почала втрачати позиції зараз. співпадіння...
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:44

давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
greenozon
 
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  #<1 ... 89909192>
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