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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:19
Мені подобається динаміка курсу рубля. Головне щоб не гальмували.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 27 лис, 2024 15:27
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Прям как в феврале 92го, когда в рашку наконец то привезли нескрепноядовитые окорочка
Тогда же Боря подписал указ о либеризации торговли и с рук медали и икру продавали прям напротив Лубянки
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барабашов
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Додано: Сер 27 лис, 2024 15:30
а тут на соседних ветках летом писали что Трамп доллар убьет
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fox767676
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Додано: Сер 27 лис, 2024 15:50
Так у себя может и прибьёт
Не он первый
При Линдоне Джонсоне сколько купюра в доллар весила, столько золота она и стоила в граммах.
Что было потом?
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барабашов
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Додано: Сер 27 лис, 2024 16:29
Дюрі-бачі написав:Мені подобається динаміка курсу рубля. Головне щоб не гальмували.
потрохи тягне ₴ за собою
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GALeon
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Додано: Сер 27 лис, 2024 16:33
GALeon написав:
потрохи тягне ₴ за собою
яким чином?
між грн і русбумажкамі жодних зв'язків зараз
банкам взагалі заборонено рублі вже багато років
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greenozon
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Ірина_
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Додано: Сер 27 лис, 2024 16:36
GALeon написав:
потрохи тягне ₴ за собою
Це загальне зміцнення долара щодо всіх валют + кумулятивно накпичення проблем в ерефії + можливо "не той" для росіянців кандидат виграв у США
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fox767676
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Додано: Сер 27 лис, 2024 16:42
greenozon написав: GALeon написав:
потрохи тягне ₴ за собою
яким чином?
₴ разом з рупльом почала втрачати позиції зараз. співпадіння...
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GALeon
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Додано: Сер 27 лис, 2024 16:44
давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
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greenozon
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