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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 27 лис, 2024 16:54
greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
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GALeon
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:15
GALeon написав:
greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
У кого есть деньги и мозги может на этом там не плохо зарабатывать. Вспомним у нас 14-15год. Одни в панике от курса, др. имели не плохой доход. Нам тогда банки 12% в валюте и под 28% в грн. давали. Некоторые жили не плохо только на процентах. У них сейчас тоже в банках от 25% депозиты.
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