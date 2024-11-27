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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:54

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:15

  GALeon написав:
greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
У кого есть деньги и мозги может на этом там не плохо зарабатывать. Вспомним у нас 14-15год. Одни в панике от курса, др. имели не плохой доход. Нам тогда банки 12% в валюте и под 28% в грн. давали. Некоторые жили не плохо только на процентах. У них сейчас тоже в банках от 25% депозиты.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:02

  Игорь Алексеевич написав: может на этом там не плохо зарабатывать. Вспомним у нас 14-15год. Одни в панике от курса, др. имели не плохой доход. Нам тогда банки 12% в валюте и под 28% в грн. давали. Некоторые жили не плохо только на процентах. У них сейчас тоже в банках от 25% депозиты.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:37

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А це лише перший тиждень друку рубля.
ЦБ прийняв геніальне рішення :wink: як вбити 2 зайців: протягом 5 тижнів вони друкують по 500 млрд. рублів і дають держбанкам в кредит за тарифом (облікова ставка +10)% - тобто під 31%. А ті мусять викупити ОФЗ зі ставкою 16-18%.
В результаті:
1. Закривається дефіцит бюджету
2. Банки не мають надприбутків.
Дюрі-бачі
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