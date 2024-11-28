RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:54

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:15

  GALeon написав:
greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
У кого есть деньги и мозги может на этом там не плохо зарабатывать. Вспомним у нас 14-15год. Одни в панике от курса, др. имели не плохой доход. Нам тогда банки 12% в валюте и под 28% в грн. давали. Некоторые жили не плохо только на процентах. У них сейчас тоже в банках от 25% депозиты.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8567
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:02

  Игорь Алексеевич написав: может на этом там не плохо зарабатывать. Вспомним у нас 14-15год. Одни в панике от курса, др. имели не плохой доход. Нам тогда банки 12% в валюте и под 28% в грн. давали. Некоторые жили не плохо только на процентах. У них сейчас тоже в банках от 25% депозиты.
Банк"Михайловский"
"Желаю, чтобы все!"© :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5566
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:37

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А це лише перший тиждень друку рубля.
ЦБ прийняв геніальне рішення :wink: як вбити 2 зайців: протягом 5 тижнів вони друкують по 500 млрд. рублів і дають держбанкам в кредит за тарифом (облікова ставка +10)% - тобто під 31%. А ті мусять викупити ОФЗ зі ставкою 16-18%, які мінфін вже кілька місяців не може нікому продати.
В результаті:
1. Закривається дефіцит бюджету
2. Банки не мають надприбутків.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 29.07.22
Подякував: 739 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:56

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Дюрі-бачі написав:А це лише перший тиждень друку рубля.

Розчарую. друк їде постійно
dimo_0n
 
Повідомлень: 532
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:12

  dimo_0n написав:
  Дюрі-бачі написав:А це лише перший тиждень друку рубля.

Розчарую. друк їде постійно

бачите на цифрах - чи так, на стелі? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7455
З нами з: 29.09.19
Подякував: 692 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:20

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  dimo_0n написав:Розчарую. друк їде постійно
В Україні теж постійно йде друк, але в 2022 до липня ми друкували "незабезпечену" гривню (400 млрд.), коли НБУ скуповував ОВДП. Москалі тільки тепер почали так нагло друкувати 2.5 трлн. руб.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 29.07.22
Подякував: 739 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Тобто москалям щоб опинитись в той сраці, в якої ми з 2022-го сидимо, знадобилось майже 3 роки? ))) А як же - "їх єкономика упадьот через месяц-два максимум"? ))
Як незручно.... Вони трохи краще почувають себе десь на 3 роки в розрізі економіки? Цікаво, що ж далі будуть сочіняти....
dimo_0n
 
Повідомлень: 532
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  dimo_0n написав:) А як же - "їх єкономика упадьот через месяц-два максимум"? ))

Недоробка партнерів:
1.Санкції почали хоча б частково працювати тільки в грудні 2022, а доти москалі навпаки отримували значні інвестиції від закупок "про запас".
2. На частину санкцій просто забили болт (стеля цін на нафту). В Європі досі нема органу який би карав за порушення санкцій.
3. Явно є якісь підкилимні домовленості, за якими ми не топимо танкери з нафтою в Чорному морі, не підриваємо нафто і газопроводи...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 29.07.22
Подякував: 739 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 89909192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 195443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.