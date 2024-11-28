які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?greenozon написав:давайте поглянемо ширше
візмемо ще 2-3-5 валют
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 27 лис, 2024 16:54
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
які саме? € - теж саме. ₴ відносно них стабільна, а рупь продовжує девальвувати?
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:15
У кого есть деньги и мозги может на этом там не плохо зарабатывать. Вспомним у нас 14-15год. Одни в панике от курса, др. имели не плохой доход. Нам тогда банки 12% в валюте и под 28% в грн. давали. Некоторые жили не плохо только на процентах. У них сейчас тоже в банках от 25% депозиты.
Додано: Сер 27 лис, 2024 18:02
Банк"Михайловский"
"Желаю, чтобы все!"©
Додано: Сер 27 лис, 2024 20:37
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А це лише перший тиждень друку рубля.
ЦБ прийняв геніальне рішення як вбити 2 зайців: протягом 5 тижнів вони друкують по 500 млрд. рублів і дають держбанкам в кредит за тарифом (облікова ставка +10)% - тобто під 31%. А ті мусять викупити ОФЗ зі ставкою 16-18%, які мінфін вже кілька місяців не може нікому продати.
В результаті:
1. Закривається дефіцит бюджету
2. Банки не мають надприбутків.
Додано: Чет 28 лис, 2024 10:56
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 28 лис, 2024 11:12
Додано: Чет 28 лис, 2024 11:20
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 28 лис, 2024 11:35
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Тобто москалям щоб опинитись в той сраці, в якої ми з 2022-го сидимо, знадобилось майже 3 роки? ))) А як же - "їх єкономика упадьот через месяц-два максимум"? ))
Як незручно.... Вони трохи краще почувають себе десь на 3 роки в розрізі економіки? Цікаво, що ж далі будуть сочіняти....
Додано: Чет 28 лис, 2024 11:51
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Недоробка партнерів:
1.Санкції почали хоча б частково працювати тільки в грудні 2022, а доти москалі навпаки отримували значні інвестиції від закупок "про запас".
2. На частину санкцій просто забили болт (стеля цін на нафту). В Європі досі нема органу який би карав за порушення санкцій.
3. Явно є якісь підкилимні домовленості, за якими ми не топимо танкери з нафтою в Чорному морі, не підриваємо нафто і газопроводи...
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