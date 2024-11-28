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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:37

  The_Rebel написав:Дюрі-бачі
Так і є, але танкери це все ж про екологію. В такому випадку від нас відвернулися б як мінімум 3 партнери з НАТО - Туреччина, Болгарія та Румунія. З зерном у орків виходить легше - потоне, то шкоди мінімум, ще й риб накормлять. Але можливо дійсно Україна поставила такий ультиматум з відома Туреччини та ООН, що буде змушена топити танкери, незважаючи на екологію. Бо у росії нафта стратегічний ресурс, а в нас зерно
туркам екологія берегового району Туапсе-Новоросійск ?
Там і так дельфіни вже (майже)не живуть

Або ж Ладозька затока - "Город на Неве" став би "Город на нефтé" -кому не пох?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:52

Юрій Гайдай

В світлі новин навколо рубля та словесних інтервенцій ЦБ РФ, ось вам цікаве порівняння.

ЦБ РФ: кількість співробітників - 45 тисяч, середня з/п - 223 тис. рублів (майже 100 тис. грн до початку цього тижня)
НБУ: кількість співробітників - 4,5 тисячі, середня зарплата - 56,4 тис. грн. (у центральному апараті - 64,8 тис. грн.).

Тобто наша інституція обходиться нам десь у 18 разів менше, ніж росіянам - їхня.
(це лише з/п, інші видатки не шукатиму, але з огляду на те, що НБУ закрив свої філії, а в ЦБ РФ є територіальні управління і велика мережа відділень - там схожа картина має бути).
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Дюрі-бачі написав:Недоробка партнерів:

Хто винен - папередники, ой, партнери...
Це ж було вже(с) Л.Д.Кучма
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:58

  Ірина_ написав:Юрій Гайдай


Тобто наша інституція обходиться нам десь у 18 разів менше, ніж росіянам - їхня.

Інстітуція, яка обслуговує економіку(УА) в скільки там зараз? 200 млрд у.о.? Проти інстітуції(РФ) яка обслуговує десь біля 2трл у.о.
Це точно фінфорум?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 28 лис, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Центробанк рф на тлі стрімкого обвалу рубля припинив купівлю валюти
Ірина_
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  #<1 ... 90919293
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