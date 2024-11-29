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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:52
Юрій Гайдай
В світлі новин навколо рубля та словесних інтервенцій ЦБ РФ, ось вам цікаве порівняння.
ЦБ РФ: кількість співробітників - 45 тисяч, середня з/п - 223 тис. рублів (майже 100 тис. грн до початку цього тижня)
НБУ: кількість співробітників - 4,5 тисячі, середня зарплата - 56,4 тис. грн. (у центральному апараті - 64,8 тис. грн.).
Тобто наша інституція обходиться нам десь у 18 разів менше, ніж росіянам - їхня.
(це лише з/п, інші видатки не шукатиму, але з огляду на те, що НБУ закрив свої філії, а в ЦБ РФ є територіальні управління і велика мережа відділень - там схожа картина має бути).
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Ірина_
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Додано: Чет 28 лис, 2024 12:53
Дюрі-бачі написав:
Недоробка партнерів:
Хто винен - папередники, ой, партнери...
Це ж було вже(с) Л.Д.Кучма
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dimo_0n
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Додано: Чет 28 лис, 2024 12:58
Ірина_ написав:Юрій Гайдай
Тобто наша інституція обходиться нам десь у 18 разів менше, ніж росіянам - їхня.
Інстітуція, яка обслуговує економіку(УА) в скільки там зараз? 200 млрд у.о.? Проти інстітуції(РФ) яка обслуговує десь біля 2трл у.о.
Це точно фінфорум?
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Чет 28 лис, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:02
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Ірина_
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:05
Сергій Фурса
Ще на початку тижня російська преса писала, що імпортери вже закладають курс рубля на рівні 115-120 за долар. В результаті, саме цей рівень і визначив для себе ринок, давши рублю волшебний пєндеєль.
Природа цього ривка, судячи з усього, лежить у санкціях проти Газпромбанку, які нарешті були введені. Бо цей банк, так чи інакше, був основним каналом, через який хоч якась валюта поступала на російський ринок. Але санкції цю трубу перекрили. І почалось.
За тиждень рубль не помітив перешкоду на рівні 100, сходжу пройшов 110 і був зупинений десь біля 116. Судячи з усього, в Москві стався великий гвалт і Центральний Банк був вимушений застосувати надзвичайні заходи, відмовившись в тому числі від власної політики, що практикували роками, для зупинки польоту рубля-орєшніка. Поки що вдалося відігнати рубль нижче відмітки у 110. Чи надовго – питання відкрите.
З одного боку, ослаблення рубля має допомагати, в теорії, фінансувати шалений дефіцит бюджету. Бо війна це дуже дорого. З іншого, сприяє інфляції, яка і так в Росії вийшла з під контролю, демонструє ознаки прискорення останні кілька тижнів і є найбільшим викликом в економіці, провокуючи ще й додаткове збільшення облікової ставки.
Та і в будь-якому випадку різка девальвація призводить до такого розбалансування економіки, що жоден плюсік у вигляді фінансування дефіциту бюджету на допомагає. Тим більше, що останнім часом нафта і газ вже не домінують у доходах російського бюджету, а отже і вплив девальвації буде помірний. Особливо тієї девальвації, яка виникає через неможливість тих самих доларів, що мають обернутись на більшу кількість рублів, зайти в країну.
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