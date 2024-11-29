Ще на початку тижня російська преса писала, що імпортери вже закладають курс рубля на рівні 115-120 за долар. В результаті, саме цей рівень і визначив для себе ринок, давши рублю волшебний пєндеєль.

Природа цього ривка, судячи з усього, лежить у санкціях проти Газпромбанку, які нарешті були введені. Бо цей банк, так чи інакше, був основним каналом, через який хоч якась валюта поступала на російський ринок. Але санкції цю трубу перекрили. І почалось.

За тиждень рубль не помітив перешкоду на рівні 100, сходжу пройшов 110 і був зупинений десь біля 116. Судячи з усього, в Москві стався великий гвалт і Центральний Банк був вимушений застосувати надзвичайні заходи, відмовившись в тому числі від власної політики, що практикували роками, для зупинки польоту рубля-орєшніка. Поки що вдалося відігнати рубль нижче відмітки у 110. Чи надовго – питання відкрите.



З одного боку, ослаблення рубля має допомагати, в теорії, фінансувати шалений дефіцит бюджету. Бо війна це дуже дорого. З іншого, сприяє інфляції, яка і так в Росії вийшла з під контролю, демонструє ознаки прискорення останні кілька тижнів і є найбільшим викликом в економіці, провокуючи ще й додаткове збільшення облікової ставки.

Та і в будь-якому випадку різка девальвація призводить до такого розбалансування економіки, що жоден плюсік у вигляді фінансування дефіциту бюджету на допомагає. Тим більше, що останнім часом нафта і газ вже не домінують у доходах російського бюджету, а отже і вплив девальвації буде помірний. Особливо тієї девальвації, яка виникає через неможливість тих самих доларів, що мають обернутись на більшу кількість рублів, зайти в країну.