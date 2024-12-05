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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:14

  detroytred написав:
  Xenon написав:
  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

1. путін скоро помре (рукой не так маше, ногою не так соває, сидить не так)
2. ракет в раші лішилося на 2-3 обстріли
3. заводи всі стали бо робити нема кому
4. чіпи вони виймають зі стіралок
5. газ і нафту їхню ніхто вже не купляє і взагалі там максимальна ціна 60

З свіженьких: ножки трону пу підпилюють; його оточення його ж і турне; одночасні події в Сирії (Турція), в Грузії вказують на те, що Байден-Трамп домовилися з усіма посунути рфію; в тому числі з Китаєм загнати рфію в повне його підпорядкування. Кавказ невдовзі запалає.
Тобто ріфляндії незабаром торба.

башні Кремля пересорились кого витягнути із холодильника
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:17

  detroytred написав:
  Xenon написав:
  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

1. путін скоро помре (рукой не так маше, ногою не так соває, сидить не так)
2. ракет в раші лішилося на 2-3 обстріли
3. заводи всі стали бо робити нема кому
4. чіпи вони виймають зі стіралок
5. газ і нафту їхню ніхто вже не купляє і взагалі там максимальна ціна 60

З свіженьких: ножки трону пу підпилюють; його оточення його ж і турне; одночасні події в Сирії (Турція), в Грузії вказують на те, що Байден-Трамп домовилися з усіма посунути рфію; в тому числі з Китаєм загнати рфію в повне його підпорядкування. Кавказ невдовзі запалає.
Тобто ріфляндії незабаром торба.

Никто никому ножки и шейки пилить физически не будет
Просто деньги кооператива Озеро пора отправлять в те же хранилища, где лежат золотые динары Каддафи и слитки Саддама
Зачем ещё тратить десятки млрд. на тысячи Томагавков по дому каждого "Слуцкого" и "Белоусова" в тундрах Лаптении?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:32

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 грудня: 219.5 (-1) млрд Юанів, 279.5 (-4) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Дюрі-бачі
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