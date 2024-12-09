Загальний дохід від експорту викопного палива в 2021 році в рф становив близько $250 мільярдів. З них $180 млрд припадало на нафту (72%), $20 млрд на вугілля (8%) і близько $50 млрд на природній газ (20%). Скільки зараз — мабуть не знають навіть вони самі, бо на кожному кроці всі дані шифрують, щоб заплутати сліди махінацій і фальсифікують, щоб не викликати гнів царя.



Про вугілля і газ говорити багато не будемо — як бачите, їх частка не така вже й велика, а проблем у них там зараз стільки, що ледь дихають. Північні газові потоки підірвали, обладнання не вистачає, з усіх сторін обклали санкціями — кароч, з експортом до Європи, яка платила високу ціну, у росіянців зараз сложняки.



З іншого боку, спроби перенаправити вантажопотоки на схід призвели до перевантаження окремих ділянок та зниження ефективності залізничних перевезень в цілому. РЖД недавно відзвітувала про глибоку кризу в галузі. Відрізання західних ринків та колапс експорту вугілля поставив всіх перевізників і практично всі вуглевидобувні підприємства на межу виживання. Почалися затримки з виплатами зарплат, а отже — голодні бунти не за горами…

Трохи кращими в попередні роки у рф були справи з нафтою, яку попри санкції вони тіньовим флотом й далі тягали до Китаю та Індії. «Цивілізований» світ звісно це все бачив, але закривав очі, бо потребував нафтопродуктів, які потім в тієї ж Індії відкуповував.

Але шила в мішку не сховаєш, тому після декількох зашкварів цей краник нарешті також потрохи прикручують. І вже на наступний рік в державному бюджеті оркостану доходи від продажу нафти становлять лише 20%. Решта (80%) планується залучити від реальної економіки.



Однак, перед тим, як заглиблюватись в аналіз їх бюджету, варто згадати, що за старою злодійською традицією в ситі часи (2008 рік) путін створив «общак» — Фонд національного добробуту, куди олігархи за ці всі роки наскирдували понад $200 мільярдів доларів. Трохи грошима, трохи золотом, трохи цінними паперами.

Ця «фінансова подушка» дозволяла путіну бикувати на весь світ, скуповувати добровольців на фронт і переставляти на «військові рейки» економіку. А також компенсовувати всі ті негаразди і утиски, з якими зіштовхувалась російська економіка впродовж цих трьох років війни. Однак, заначка закінчилась... Станом на грудень 2024 року цей Фонд національного добробуту здувся до $120 мільярдів, причому ліквідна частина, на яку можна реально розраховувати, складає лише 5.8 трильйона рублів (~$50 млрд). Решта — шлак і неліквід.



Але повернімось до бюджету на 2025 рік:

Дохідна частина — 40 трлн руб ($400 млрд)

Розхідна частина — 42 трлн руб ($420 млрд)

З них третина — витрати на оборонку (близько $100 млрд). На перший погляд багато, але не забувайте, шо то росія — третину вкрадуть, третину просруть, ще третину по дорозі загублять. Так шо не все так страшно…



Прогнозований дефіцит бюджету 0.5%, що здавалося би небагато. Але й тут не забуваймо, що зовнішні ринки для них закриті, тому ті кошти доведеться видурювати у власного населення. А це на мінуточку — мільярди доларів.

Тож на наступний рік для рашки є два сценарії:

Хреновий — якщо в світі все буде добре і

Катастрофічний — якщо в світі почнеться криза (що високоймовірно). Почнемо з останнього…

Якщо ціна на нафту обсипеться, або орків щільно ізолюють від світу, то з тих 40 трлн рублів доходів, вони назбирають не більше 30. Диру знов будуть латати з вищезгаданого фонду національного добробуту і утилізують його повністю. В такому випадку курс рубля вистрелить до 200, інфляція зросте до 20%, облікова ставка буде 30% (поки 21%).

Підшкірного жиру вже нема, все тріщить по швах, але витрати на оборонку — це святе. Тому ужимати і затягувати пояси в першу чергу будуть дрібному бізнесу і населенню. Не олігархам же ж, правда? А як ми знаємо, за економічною кризою завжди слідує соціальна, а за нею — політична…



P.S. Надії на Китай для них теж марні — він зараз твердо сидить на задниці і сам ледве кінці з кінцями зводить. Не дивлячись на всі економічні пом’якшення та стимулювання, проблем в економіці там з кожним днем все більше, а на носі ще драконівські митні тарифи, які анонсував Трамп. Вже очевидно, що без західного капіталу Китай чекає участь Японії 90-х років («втрачене десятиліття»). Тож сідаємо на березі річки і чекаємо… При цьому регулярно донатимо на ЗСУ.