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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:14

  detroytred написав:
  Xenon написав:
  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

1. путін скоро помре (рукой не так маше, ногою не так соває, сидить не так)
2. ракет в раші лішилося на 2-3 обстріли
3. заводи всі стали бо робити нема кому
4. чіпи вони виймають зі стіралок
5. газ і нафту їхню ніхто вже не купляє і взагалі там максимальна ціна 60

З свіженьких: ножки трону пу підпилюють; його оточення його ж і турне; одночасні події в Сирії (Турція), в Грузії вказують на те, що Байден-Трамп домовилися з усіма посунути рфію; в тому числі з Китаєм загнати рфію в повне його підпорядкування. Кавказ невдовзі запалає.
Тобто ріфляндії незабаром торба.

башні Кремля пересорились кого витягнути із холодильника
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:17

  detroytred написав:
  Xenon написав:
  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

1. путін скоро помре (рукой не так маше, ногою не так соває, сидить не так)
2. ракет в раші лішилося на 2-3 обстріли
3. заводи всі стали бо робити нема кому
4. чіпи вони виймають зі стіралок
5. газ і нафту їхню ніхто вже не купляє і взагалі там максимальна ціна 60

З свіженьких: ножки трону пу підпилюють; його оточення його ж і турне; одночасні події в Сирії (Турція), в Грузії вказують на те, що Байден-Трамп домовилися з усіма посунути рфію; в тому числі з Китаєм загнати рфію в повне його підпорядкування. Кавказ невдовзі запалає.
Тобто ріфляндії незабаром торба.

Никто никому ножки и шейки пилить физически не будет
Просто деньги кооператива Озеро пора отправлять в те же хранилища, где лежат золотые динары Каддафи и слитки Саддама
Зачем ещё тратить десятки млрд. на тысячи Томагавков по дому каждого "Слуцкого" и "Белоусова" в тундрах Лаптении?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:32

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 грудня: 219.5 (-1) млрд Юанів, 279.5 (-4) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:50

Андрій Масло

Загальний дохід від експорту викопного палива в 2021 році в рф становив близько $250 мільярдів. З них $180 млрд припадало на нафту (72%), $20 млрд на вугілля (8%) і близько $50 млрд на природній газ (20%). Скільки зараз — мабуть не знають навіть вони самі, бо на кожному кроці всі дані шифрують, щоб заплутати сліди махінацій і фальсифікують, щоб не викликати гнів царя.

Про вугілля і газ говорити багато не будемо — як бачите, їх частка не така вже й велика, а проблем у них там зараз стільки, що ледь дихають. Північні газові потоки підірвали, обладнання не вистачає, з усіх сторін обклали санкціями — кароч, з експортом до Європи, яка платила високу ціну, у росіянців зараз сложняки.

З іншого боку, спроби перенаправити вантажопотоки на схід призвели до перевантаження окремих ділянок та зниження ефективності залізничних перевезень в цілому. РЖД недавно відзвітувала про глибоку кризу в галузі. Відрізання західних ринків та колапс експорту вугілля поставив всіх перевізників і практично всі вуглевидобувні підприємства на межу виживання. Почалися затримки з виплатами зарплат, а отже — голодні бунти не за горами…
Трохи кращими в попередні роки у рф були справи з нафтою, яку попри санкції вони тіньовим флотом й далі тягали до Китаю та Індії. «Цивілізований» світ звісно це все бачив, але закривав очі, бо потребував нафтопродуктів, які потім в тієї ж Індії відкуповував.
Але шила в мішку не сховаєш, тому після декількох зашкварів цей краник нарешті також потрохи прикручують. І вже на наступний рік в державному бюджеті оркостану доходи від продажу нафти становлять лише 20%. Решта (80%) планується залучити від реальної економіки.

Однак, перед тим, як заглиблюватись в аналіз їх бюджету, варто згадати, що за старою злодійською традицією в ситі часи (2008 рік) путін створив «общак» — Фонд національного добробуту, куди олігархи за ці всі роки наскирдували понад $200 мільярдів доларів. Трохи грошима, трохи золотом, трохи цінними паперами.
Ця «фінансова подушка» дозволяла путіну бикувати на весь світ, скуповувати добровольців на фронт і переставляти на «військові рейки» економіку. А також компенсовувати всі ті негаразди і утиски, з якими зіштовхувалась російська економіка впродовж цих трьох років війни. Однак, заначка закінчилась... Станом на грудень 2024 року цей Фонд національного добробуту здувся до $120 мільярдів, причому ліквідна частина, на яку можна реально розраховувати, складає лише 5.8 трильйона рублів (~$50 млрд). Решта — шлак і неліквід.

Але повернімось до бюджету на 2025 рік:
Дохідна частина — 40 трлн руб ($400 млрд)
Розхідна частина — 42 трлн руб ($420 млрд)
З них третина — витрати на оборонку (близько $100 млрд). На перший погляд багато, але не забувайте, шо то росія — третину вкрадуть, третину просруть, ще третину по дорозі загублять. Так шо не все так страшно…

Прогнозований дефіцит бюджету 0.5%, що здавалося би небагато. Але й тут не забуваймо, що зовнішні ринки для них закриті, тому ті кошти доведеться видурювати у власного населення. А це на мінуточку — мільярди доларів.
Тож на наступний рік для рашки є два сценарії:
Хреновий — якщо в світі все буде добре і
Катастрофічний — якщо в світі почнеться криза (що високоймовірно). Почнемо з останнього…
Якщо ціна на нафту обсипеться, або орків щільно ізолюють від світу, то з тих 40 трлн рублів доходів, вони назбирають не більше 30. Диру знов будуть латати з вищезгаданого фонду національного добробуту і утилізують його повністю. В такому випадку курс рубля вистрелить до 200, інфляція зросте до 20%, облікова ставка буде 30% (поки 21%).
Підшкірного жиру вже нема, все тріщить по швах, але витрати на оборонку — це святе. Тому ужимати і затягувати пояси в першу чергу будуть дрібному бізнесу і населенню. Не олігархам же ж, правда? А як ми знаємо, за економічною кризою завжди слідує соціальна, а за нею — політична…

P.S. Надії на Китай для них теж марні — він зараз твердо сидить на задниці і сам ледве кінці з кінцями зводить. Не дивлячись на всі економічні пом’якшення та стимулювання, проблем в економіці там з кожним днем все більше, а на носі ще драконівські митні тарифи, які анонсував Трамп. Вже очевидно, що без західного капіталу Китай чекає участь Японії 90-х років («втрачене десятиліття»). Тож сідаємо на березі річки і чекаємо… При цьому регулярно донатимо на ЗСУ.
Ірина_
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