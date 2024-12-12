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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 04:35

цены

  Wirująświatła написав:
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.

В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.

С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.

Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).

https://novayagazeta.eu/articles/2024/1 ... ia-zakupka

Доллар весной 14го у них 33, в августе(Илловайск) - 35(у нас уже 14-14.5 вырос с 8,2), сейчас за 100, плюс вы сами писали как они закупают валюту для импорта у казахов "челноками"(а отсюда и подтягивание цен на ходовые товары даже чисто снигерийского пр-ва)
Авто что б/у, что новьё, у них минимум в полтора раза дороже наших при пересчёте по курсу нета. А совсем новинки, что везут с эмиратов и штатов - и в 2 раза
Прадо 250й у нас 57-74тысячи, а у них больше 11млн "казахский" официальный в бомж-версии 2.7(2ТР), а американец гибрид 2.4 - все 15.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:08

у росіян все погано (ще не дуже-дуже погано),все йде до того
хінштейн в губери Курської області-це гарна ознака

доставщиков піцци відправити працювати на заводи?

В России работают более 1 млн курьеров, еще требуется не менее 200 тыс. До ужесточения миграционной политики в РФ курьерами работали и многие мигранты, сейчас их число значительно сократилось.


Медианная зарплата курьеров за январь-ноябрь выросла на 15% - до 115,6 тыс. руб. в месяц, к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (зарплата аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.). Это следует из совместного обзора hh.ru и компании ПЭК, пишет РБК.

Кроме того, по уровню оплаты труда доставщики превзошли менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).

Аналитики связывают это с дефицитом работников служб доставки: за январь-ноябрь количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.

В России хотят запретить мигрантам работать даже курьерами, если зарплата превышает 100 000 рублей
Помимо повышения заработной платы работодатели также предлагают гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: если раньше целевыми кандидатами считались мужчины в возрасте 25-40 лет, то сейчас мужчины и женщины 18-60 лет, включая студентов и пенсионеров, говорится в обзоре.

Больше всего в курьерах нуждается логистическая отрасль: в январе-ноябре компании разместили 44,5 тыс. вакансий, ретейлеры – 21,6 тыс., IТ-компании – 14,2 тыс., поставщики услуг населению и бизнесу – 11,4 тыс. и 10,1 тыс. соответственно. Самую высокую зарплату – 150 тыс. руб. – предлагают компании – поставщики услуг населению.

Read more: https://asiaplustj.info/en/node/343309
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:02

  prodigy написав:В России хотят запретить мигрантам работать даже курьерами, если зарплата превышает 100 000 рублей

Взоржал, это пять.
В нормальных странах для легальных трудовых мигрантов устанавливают довольно немаленькую нижнюю планку заработной платы, чтобы у работодателей не было соблазна вместо местных жителей нанимать мигрантов по 5 копеек пучок. Но у этих действительно свой особый путь.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:50

Андрій Масло

Загальний дохід від експорту викопного палива в 2021 році в рф становив близько $250 мільярдів. З них $180 млрд припадало на нафту (72%), $20 млрд на вугілля (8%) і близько $50 млрд на природній газ (20%). Скільки зараз — мабуть не знають навіть вони самі, бо на кожному кроці всі дані шифрують, щоб заплутати сліди махінацій і фальсифікують, щоб не викликати гнів царя.

Про вугілля і газ говорити багато не будемо — як бачите, їх частка не така вже й велика, а проблем у них там зараз стільки, що ледь дихають. Північні газові потоки підірвали, обладнання не вистачає, з усіх сторін обклали санкціями — кароч, з експортом до Європи, яка платила високу ціну, у росіянців зараз сложняки.

З іншого боку, спроби перенаправити вантажопотоки на схід призвели до перевантаження окремих ділянок та зниження ефективності залізничних перевезень в цілому. РЖД недавно відзвітувала про глибоку кризу в галузі. Відрізання західних ринків та колапс експорту вугілля поставив всіх перевізників і практично всі вуглевидобувні підприємства на межу виживання. Почалися затримки з виплатами зарплат, а отже — голодні бунти не за горами…
Трохи кращими в попередні роки у рф були справи з нафтою, яку попри санкції вони тіньовим флотом й далі тягали до Китаю та Індії. «Цивілізований» світ звісно це все бачив, але закривав очі, бо потребував нафтопродуктів, які потім в тієї ж Індії відкуповував.
Але шила в мішку не сховаєш, тому після декількох зашкварів цей краник нарешті також потрохи прикручують. І вже на наступний рік в державному бюджеті оркостану доходи від продажу нафти становлять лише 20%. Решта (80%) планується залучити від реальної економіки.

Однак, перед тим, як заглиблюватись в аналіз їх бюджету, варто згадати, що за старою злодійською традицією в ситі часи (2008 рік) путін створив «общак» — Фонд національного добробуту, куди олігархи за ці всі роки наскирдували понад $200 мільярдів доларів. Трохи грошима, трохи золотом, трохи цінними паперами.
Ця «фінансова подушка» дозволяла путіну бикувати на весь світ, скуповувати добровольців на фронт і переставляти на «військові рейки» економіку. А також компенсовувати всі ті негаразди і утиски, з якими зіштовхувалась російська економіка впродовж цих трьох років війни. Однак, заначка закінчилась... Станом на грудень 2024 року цей Фонд національного добробуту здувся до $120 мільярдів, причому ліквідна частина, на яку можна реально розраховувати, складає лише 5.8 трильйона рублів (~$50 млрд). Решта — шлак і неліквід.

Але повернімось до бюджету на 2025 рік:
Дохідна частина — 40 трлн руб ($400 млрд)
Розхідна частина — 42 трлн руб ($420 млрд)
З них третина — витрати на оборонку (близько $100 млрд). На перший погляд багато, але не забувайте, шо то росія — третину вкрадуть, третину просруть, ще третину по дорозі загублять. Так шо не все так страшно…

Прогнозований дефіцит бюджету 0.5%, що здавалося би небагато. Але й тут не забуваймо, що зовнішні ринки для них закриті, тому ті кошти доведеться видурювати у власного населення. А це на мінуточку — мільярди доларів.
Тож на наступний рік для рашки є два сценарії:
Хреновий — якщо в світі все буде добре і
Катастрофічний — якщо в світі почнеться криза (що високоймовірно). Почнемо з останнього…
Якщо ціна на нафту обсипеться, або орків щільно ізолюють від світу, то з тих 40 трлн рублів доходів, вони назбирають не більше 30. Диру знов будуть латати з вищезгаданого фонду національного добробуту і утилізують його повністю. В такому випадку курс рубля вистрелить до 200, інфляція зросте до 20%, облікова ставка буде 30% (поки 21%).
Підшкірного жиру вже нема, все тріщить по швах, але витрати на оборонку — це святе. Тому ужимати і затягувати пояси в першу чергу будуть дрібному бізнесу і населенню. Не олігархам же ж, правда? А як ми знаємо, за економічною кризою завжди слідує соціальна, а за нею — політична…

P.S. Надії на Китай для них теж марні — він зараз твердо сидить на задниці і сам ледве кінці з кінцями зводить. Не дивлячись на всі економічні пом’якшення та стимулювання, проблем в економіці там з кожним днем все більше, а на носі ще драконівські митні тарифи, які анонсував Трамп. Вже очевидно, що без західного капіталу Китай чекає участь Японії 90-х років («втрачене десятиліття»). Тож сідаємо на березі річки і чекаємо… При цьому регулярно донатимо на ЗСУ.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:39

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти росії
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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  #<1 ... 92939495
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