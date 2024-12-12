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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 04:35

цены

  Wirująświatła написав:
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.

В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.

С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.

Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).

https://novayagazeta.eu/articles/2024/1 ... ia-zakupka

Доллар весной 14го у них 33, в августе(Илловайск) - 35(у нас уже 14-14.5 вырос с 8,2), сейчас за 100, плюс вы сами писали как они закупают валюту для импорта у казахов "челноками"(а отсюда и подтягивание цен на ходовые товары даже чисто снигерийского пр-ва)
Авто что б/у, что новьё, у них минимум в полтора раза дороже наших при пересчёте по курсу нета. А совсем новинки, что везут с эмиратов и штатов - и в 2 раза
Прадо 250й у нас 57-74тысячи, а у них больше 11млн "казахский" официальный в бомж-версии 2.7(2ТР), а американец гибрид 2.4 - все 15.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:08

у росіян все погано (ще не дуже-дуже погано),все йде до того
хінштейн в губери Курської області-це гарна ознака

доставщиков піцци відправити працювати на заводи?

В России работают более 1 млн курьеров, еще требуется не менее 200 тыс. До ужесточения миграционной политики в РФ курьерами работали и многие мигранты, сейчас их число значительно сократилось.


Медианная зарплата курьеров за январь-ноябрь выросла на 15% - до 115,6 тыс. руб. в месяц, к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (зарплата аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.). Это следует из совместного обзора hh.ru и компании ПЭК, пишет РБК.

Кроме того, по уровню оплаты труда доставщики превзошли менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).

Аналитики связывают это с дефицитом работников служб доставки: за январь-ноябрь количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.

В России хотят запретить мигрантам работать даже курьерами, если зарплата превышает 100 000 рублей
Помимо повышения заработной платы работодатели также предлагают гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: если раньше целевыми кандидатами считались мужчины в возрасте 25-40 лет, то сейчас мужчины и женщины 18-60 лет, включая студентов и пенсионеров, говорится в обзоре.

Больше всего в курьерах нуждается логистическая отрасль: в январе-ноябре компании разместили 44,5 тыс. вакансий, ретейлеры – 21,6 тыс., IТ-компании – 14,2 тыс., поставщики услуг населению и бизнесу – 11,4 тыс. и 10,1 тыс. соответственно. Самую высокую зарплату – 150 тыс. руб. – предлагают компании – поставщики услуг населению.

Read more: https://asiaplustj.info/en/node/343309
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:02

  prodigy написав:В России хотят запретить мигрантам работать даже курьерами, если зарплата превышает 100 000 рублей

Взоржал, это пять.
В нормальных странах для легальных трудовых мигрантов устанавливают довольно немаленькую нижнюю планку заработной платы, чтобы у работодателей не было соблазна вместо местных жителей нанимать мигрантов по 5 копеек пучок. Но у этих действительно свой особый путь.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:50

Андрій Масло

Загальний дохід від експорту викопного палива в 2021 році в рф становив близько $250 мільярдів. З них $180 млрд припадало на нафту (72%), $20 млрд на вугілля (8%) і близько $50 млрд на природній газ (20%). Скільки зараз — мабуть не знають навіть вони самі, бо на кожному кроці всі дані шифрують, щоб заплутати сліди махінацій і фальсифікують, щоб не викликати гнів царя.

Про вугілля і газ говорити багато не будемо — як бачите, їх частка не така вже й велика, а проблем у них там зараз стільки, що ледь дихають. Північні газові потоки підірвали, обладнання не вистачає, з усіх сторін обклали санкціями — кароч, з експортом до Європи, яка платила високу ціну, у росіянців зараз сложняки.

З іншого боку, спроби перенаправити вантажопотоки на схід призвели до перевантаження окремих ділянок та зниження ефективності залізничних перевезень в цілому. РЖД недавно відзвітувала про глибоку кризу в галузі. Відрізання західних ринків та колапс експорту вугілля поставив всіх перевізників і практично всі вуглевидобувні підприємства на межу виживання. Почалися затримки з виплатами зарплат, а отже — голодні бунти не за горами…
Трохи кращими в попередні роки у рф були справи з нафтою, яку попри санкції вони тіньовим флотом й далі тягали до Китаю та Індії. «Цивілізований» світ звісно це все бачив, але закривав очі, бо потребував нафтопродуктів, які потім в тієї ж Індії відкуповував.
Але шила в мішку не сховаєш, тому після декількох зашкварів цей краник нарешті також потрохи прикручують. І вже на наступний рік в державному бюджеті оркостану доходи від продажу нафти становлять лише 20%. Решта (80%) планується залучити від реальної економіки.

Однак, перед тим, як заглиблюватись в аналіз їх бюджету, варто згадати, що за старою злодійською традицією в ситі часи (2008 рік) путін створив «общак» — Фонд національного добробуту, куди олігархи за ці всі роки наскирдували понад $200 мільярдів доларів. Трохи грошима, трохи золотом, трохи цінними паперами.
Ця «фінансова подушка» дозволяла путіну бикувати на весь світ, скуповувати добровольців на фронт і переставляти на «військові рейки» економіку. А також компенсовувати всі ті негаразди і утиски, з якими зіштовхувалась російська економіка впродовж цих трьох років війни. Однак, заначка закінчилась... Станом на грудень 2024 року цей Фонд національного добробуту здувся до $120 мільярдів, причому ліквідна частина, на яку можна реально розраховувати, складає лише 5.8 трильйона рублів (~$50 млрд). Решта — шлак і неліквід.

Але повернімось до бюджету на 2025 рік:
Дохідна частина — 40 трлн руб ($400 млрд)
Розхідна частина — 42 трлн руб ($420 млрд)
З них третина — витрати на оборонку (близько $100 млрд). На перший погляд багато, але не забувайте, шо то росія — третину вкрадуть, третину просруть, ще третину по дорозі загублять. Так шо не все так страшно…

Прогнозований дефіцит бюджету 0.5%, що здавалося би небагато. Але й тут не забуваймо, що зовнішні ринки для них закриті, тому ті кошти доведеться видурювати у власного населення. А це на мінуточку — мільярди доларів.
Тож на наступний рік для рашки є два сценарії:
Хреновий — якщо в світі все буде добре і
Катастрофічний — якщо в світі почнеться криза (що високоймовірно). Почнемо з останнього…
Якщо ціна на нафту обсипеться, або орків щільно ізолюють від світу, то з тих 40 трлн рублів доходів, вони назбирають не більше 30. Диру знов будуть латати з вищезгаданого фонду національного добробуту і утилізують його повністю. В такому випадку курс рубля вистрелить до 200, інфляція зросте до 20%, облікова ставка буде 30% (поки 21%).
Підшкірного жиру вже нема, все тріщить по швах, але витрати на оборонку — це святе. Тому ужимати і затягувати пояси в першу чергу будуть дрібному бізнесу і населенню. Не олігархам же ж, правда? А як ми знаємо, за економічною кризою завжди слідує соціальна, а за нею — політична…

P.S. Надії на Китай для них теж марні — він зараз твердо сидить на задниці і сам ледве кінці з кінцями зводить. Не дивлячись на всі економічні пом’якшення та стимулювання, проблем в економіці там з кожним днем все більше, а на носі ще драконівські митні тарифи, які анонсував Трамп. Вже очевидно, що без західного капіталу Китай чекає участь Японії 90-х років («втрачене десятиліття»). Тож сідаємо на березі річки і чекаємо… При цьому регулярно донатимо на ЗСУ.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:39

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти росії
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:11

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

пакет включає заборону на доступ більш ніж 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та сервісів.

Бісять ці імпотентні санкції. Заборонити цим танкерам плавати через територіальні води ЄС духу не хватило.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:12

як купували енергоресурси так і купують засрані гей-ропейчики
greenozon
 
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