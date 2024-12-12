В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).