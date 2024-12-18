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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:51

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф
Ірина_
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  #<1 ... 93949596
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