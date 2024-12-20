Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 18 гру, 2024 17:51
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:17
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
«Виробники не встигають за попитом»: Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти
Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання, - заявив президент РФ Владімір Путін.
За його словами, продовольча інфляція має під собою «об'єктивні причини», і головна з них – невідповідність доходів росіян і «товарної маси» в економіці.
«Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання», – заявив Путін.
Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі «за останній час» і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.
За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:09
це напевне з Африкою пораховано споживання в світі
який совок 2.0, тільки фарсу набагато більше...
Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:27
Shaman До війни їли 90 кг, а тепер - 80. Від'ємний ріст у всій красі.
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