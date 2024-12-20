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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:51

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:17

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

«Виробники не встигають за попитом»: Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти 

Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання, - заявив президент РФ Владімір Путін.

За його словами, продовольча інфляція має під собою «об'єктивні причини», і головна з них – невідповідність доходів росіян і «товарної маси» в економіці.

«Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання», – заявив Путін.

Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі «за останній час» і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.

За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.

https://biz.censor.net/n3526021
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:09

  GALeon написав:«Виробники не встигають за попитом»: Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти 

Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання, - заявив президент РФ Владімір Путін.

За його словами, продовольча інфляція має під собою «об'єктивні причини», і головна з них – невідповідність доходів росіян і «товарної маси» в економіці.

«Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання», – заявив Путін.

Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі «за останній час» і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.

За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.

https://biz.censor.net/n3526021

це напевне з Африкою пораховано споживання в світі :D

який совок 2.0, тільки фарсу набагато більше...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:27

Shaman До війни їли 90 кг, а тепер - 80. Від'ємний ріст у всій красі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:47

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Китайські компанії почали відмовлятися постачати товари безпосередньо до Росії

Торгівля між Росією та Китаєм продовжує ускладнюватися через санкції. Зокрема, у липні китайські постачальники почали вимагати вивозити товар до Росії через треті країни.

За словами фахівців, насамперед це стосується товарів, які потрапили до стоп-листів кодів із зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, електроніки. Проте, є й випадки із товарами, які не перебувають у цьому списку.

Як додають у російських компаніях, спочатку постачальники йшли на якісь поступки, але зараз ситуація посилюється – деяких покупців ставлять перед фактом.

Російський бізнес шукає альтернативні шляхи, але це призводить до додаткових витрат – фактично додається комісія агентів. А це призведе до зростання кінцевої вартості товару і, як наслідок, до скорочення обсягу продукції, що ввозиться, зазначають фахівці.

https://biz.censor.net/n3505412
GALeon
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