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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:51

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:17

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

«Виробники не встигають за попитом»: Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти 

Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання, - заявив президент РФ Владімір Путін.

За його словами, продовольча інфляція має під собою «об'єктивні причини», і головна з них – невідповідність доходів росіян і «товарної маси» в економіці.

«Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання», – заявив Путін.

Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі «за останній час» і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.

За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.

https://biz.censor.net/n3526021
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:09

  GALeon написав:«Виробники не встигають за попитом»: Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти 

Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання, - заявив президент РФ Владімір Путін.

За його словами, продовольча інфляція має під собою «об'єктивні причини», і головна з них – невідповідність доходів росіян і «товарної маси» в економіці.

«Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання», – заявив Путін.

Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі «за останній час» і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.

За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.

https://biz.censor.net/n3526021

це напевне з Африкою пораховано споживання в світі :D

який совок 2.0, тільки фарсу набагато більше...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:27

Shaman До війни їли 90 кг, а тепер - 80. Від'ємний ріст у всій красі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:47

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Китайські компанії почали відмовлятися постачати товари безпосередньо до Росії

Торгівля між Росією та Китаєм продовжує ускладнюватися через санкції. Зокрема, у липні китайські постачальники почали вимагати вивозити товар до Росії через треті країни.

За словами фахівців, насамперед це стосується товарів, які потрапили до стоп-листів кодів із зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, електроніки. Проте, є й випадки із товарами, які не перебувають у цьому списку.

Як додають у російських компаніях, спочатку постачальники йшли на якісь поступки, але зараз ситуація посилюється – деяких покупців ставлять перед фактом.

Російський бізнес шукає альтернативні шляхи, але це призводить до додаткових витрат – фактично додається комісія агентів. А це призведе до зростання кінцевої вартості товару і, як наслідок, до скорочення обсягу продукції, що ввозиться, зазначають фахівці.

https://biz.censor.net/n3505412
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:11

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

https://www.moscowtimes.ru/2022/12/20/b ... hatgpt.com
план друку 2 трлн. рублів виконано: 0.5 в листопаді і 1.5 в грудні. Ще трохи нагнули банки і ті викупили ОФЗ на 0.81 за свої гроші. До цього за 10 місяців без примусу продалось аж на 0.13 трлн :shock: .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:56

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Саудити зроблять барель по 50?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:30

  Shaman написав:Саудити зроблять барель по 50?

Моя ставка інша, буде 60 за Брент і 50 за уралс, але бензоколонці приберуть об'ємі продажів, будуть продавати не 8 мільйонів барелів за день по 60, а 5 мільйонів по 50, випадаючі об'єми замінять Венесуела і СА.
Можливо і 3 мільйона залишать варячі жабку повільно)))
Доходи від продажу нафти і нафтопродуктів впадуть мінімум в 2 рази.

Який тоді буде рівень життя? Весь імпорт по талонам тільки для працівників карального апарату?
Іншим чорний ринок по курсу 300 чи 500 за нікомунепотрібний?

п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:49

  somilitark написав:
  Shaman написав:Саудити зроблять барель по 50?
[youtube]Gm6D1DCe9XY

Моя ставка інша, буде 60 за Брент і 50 за уралс, але бензоколонці приберуть об'ємі продажів, будуть продавати не 8 мільйонів барелів за день по 60, а 5 мільйонів по 50, випадаючі об'єми замінять Венесуела і СА.
Можливо і 3 мільйона залишать варячі жабку повільно)))
Доходи від продажу нафти і нафтопродуктів впадуть мінімум в 2 рази.

Який тоді буде рівень життя? Весь імпорт по талонам тільки для працівників карального апарату?
Іншим чорний ринок по курсу 300 чи 500 за нікомунепотрібний?
п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...

нажаль - це ні на що не вплине там ро-ка-ми,

бо найбагатіша(чекістська) верхівка ще багатшає під час війни,
заможні"нечекісти" апріорі ні на що не здатні вже 25 років
всім пересічним "охоронцям режиму" гроші завжди знайдуть (це аксіома) ,
а майже всі інші расєянє- ̶д̶о̶в̶б̶о̶й̶о̶б̶и̶ ̶ ̶- патерналісти-фаталісти
flysoulfly
 
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  #<1 ... 93949596
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