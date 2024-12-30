Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 18 гру, 2024 17:51
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:17
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
«Виробники не встигають за попитом»: Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти
Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання, - заявив президент РФ Владімір Путін.
За його словами, продовольча інфляція має під собою «об'єктивні причини», і головна з них – невідповідність доходів росіян і «товарної маси» в економіці.
«Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання», – заявив Путін.
Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі «за останній час» і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.
За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:09
це напевне з Африкою пораховано споживання в світі
який совок 2.0, тільки фарсу набагато більше...
Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:27
Shaman До війни їли 90 кг, а тепер - 80. Від'ємний ріст у всій красі.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:47
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Китайські компанії почали відмовлятися постачати товари безпосередньо до Росії
Торгівля між Росією та Китаєм продовжує ускладнюватися через санкції. Зокрема, у липні китайські постачальники почали вимагати вивозити товар до Росії через треті країни.
За словами фахівців, насамперед це стосується товарів, які потрапили до стоп-листів кодів із зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, електроніки. Проте, є й випадки із товарами, які не перебувають у цьому списку.
Як додають у російських компаніях, спочатку постачальники йшли на якісь поступки, але зараз ситуація посилюється – деяких покупців ставлять перед фактом.
Російський бізнес шукає альтернативні шляхи, але це призводить до додаткових витрат – фактично додається комісія агентів. А це призведе до зростання кінцевої вартості товару і, як наслідок, до скорочення обсягу продукції, що ввозиться, зазначають фахівці.
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:11
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
план друку 2 трлн. рублів виконано: 0.5 в листопаді і 1.5 в грудні. Ще трохи нагнули банки і ті викупили ОФЗ на 0.81 за свої гроші. До цього за 10 місяців без примусу продалось аж на 0.13 трлн .
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:56
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Саудити зроблять барель по 50?
Додано: Пон 30 гру, 2024 21:30
Моя ставка інша, буде 60 за Брент і 50 за уралс, але бензоколонці приберуть об'ємі продажів, будуть продавати не 8 мільйонів барелів за день по 60, а 5 мільйонів по 50, випадаючі об'єми замінять Венесуела і СА.
Можливо і 3 мільйона залишать варячі жабку повільно)))
Доходи від продажу нафти і нафтопродуктів впадуть мінімум в 2 рази.
Який тоді буде рівень життя? Весь імпорт по талонам тільки для працівників карального апарату?
Іншим чорний ринок по курсу 300 чи 500 за нікомунепотрібний?
п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...
Додано: Пон 30 гру, 2024 21:49
нажаль - лише ЦЕ вирішально ні на що не вплине там РОКАМИ,
бо найбагатіша(чекістська) верхівка ще багатшає під час війни,
заможні"нечекісти" апріорі ні на що не здатні вже 25 років
всім пересічним "охоронцям режиму" гроші завжди знайдуть (це аксіома) ,
а майже всі інші расєянє- ̶д̶о̶в̶б̶о̶й̶о̶б̶и̶ ̶ ̶- патерналісти-фаталісти
Додано: Вів 31 гру, 2024 01:47
somilitark
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
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