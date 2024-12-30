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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 94959697 Додано: Вів 31 гру, 2024 02:04 Buster написав: somilitark



п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...



А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.



106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни? А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?

Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?

С хера у них новые культовые авто(Прадо250,Лексус 550,300йКрузак и Лексус500/600 - то на что они дрюкают свой вялый начиная от Итурупа и до Калининграда) тогда стоят в пересчёте на зелень по 106 вдвое почти дороже чем у нас?

примеров на дроме и авто.ру полно

Вон шапочный знакомый Секвою в этом году купил за 16млн, по курсу мая почти 200куе, не топовую, при том что у нас она 130 от силы была и то поначалу, пока наварить на них хотели 20%(в штатах без возврата ндс она 65-70)ю а сейчас 110-115 стоят они(не версия Кэптейн или Платинум)

За цену китайцев думаю тоже все в курсе. Три цены по оф.курсу от Пекина. Даже электрички.

Или по 106 они сливают те доллары, что турки даже с египтянами отказыватся брать, типа фальшивок в НЕ синих тьма? Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?С хера у них новые культовые авто(Прадо250,Лексус 550,300йКрузак и Лексус500/600 - то на что они дрюкают свой вялый начиная от Итурупа и до Калининграда) тогда стоят в пересчёте на зелень по 106 вдвое почти дороже чем у нас?примеров на дроме и авто.ру полноВон шапочный знакомый Секвою в этом году купил за 16млн, по курсу мая почти 200куе, не топовую, при том что у нас она 130 от силы была и то поначалу, пока наварить на них хотели 20%(в штатах без возврата ндс она 65-70)ю а сейчас 110-115 стоят они(не версия Кэптейн или Платинум)За цену китайцев думаю тоже все в курсе. Три цены по оф.курсу от Пекина. Даже электрички.Или по 106 они сливают те доллары, что турки даже с египтянами отказыватся брать, типа фальшивок в НЕ синих тьма? барабашов

Повідомлень: 4667 З нами з: 16.06.15 Подякував: 287 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 03:54 барабашов



Хорошие вопросы.



Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?



Врать не буду, не знаю. НО, никто такие суммы ТАМ не покупает, ибо незачем. Это у нас квартиру покупаешь, тащи пачку синих, а там всех на деревянных. И ваш знакомый покупал за миллионы деревянных, а не тысячи синих. Но я думаю если нужно, то можно и такую сумму купить, иначе бы сразу поднялся крупный шухер "валюта закончилась".



Ну и касательно машин, ваш шапочный знакомый видимо недавно из психушки вышел, либо очень богатый и деньги не считает. Культовые авто все же под санкциями (САНКЦИИ РАБОТАЮТ1!1!) и проблемы с поставками. Обычные люди берут народную гранту/весту, либо гонят с Японии, а средний класс на китайцах сидит. Но и на них цены высокие, а почему? Потому что машин меньше, чем людей, которые их могут купить. Хорошие вопросы.Врать не буду, не знаю. НО, никто такие суммы ТАМ не покупает, ибо незачем. Это у нас квартиру покупаешь, тащи пачку синих, а там всех на деревянных. И ваш знакомый покупал за миллионы деревянных, а не тысячи синих. Но я думаю если нужно, то можно и такую сумму купить, иначе бы сразу поднялся крупный шухер "валюта закончилась".Ну и касательно машин, ваш шапочный знакомый видимо недавно из психушки вышел, либо очень богатый и деньги не считает. Культовые авто все же под санкциями (САНКЦИИ РАБОТАЮТ1!1!) и проблемы с поставками. Обычные люди берут народную гранту/весту, либо гонят с Японии, а средний класс на китайцах сидит. Но и на них цены высокие, а почему? Потому что машин меньше, чем людей, которые их могут купить. Buster Повідомлень: 21 З нами з: 17.02.23 Подякував: 16 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 94959697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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