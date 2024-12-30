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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 31 гру, 2024 02:04
Buster написав:somilitark
п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?
С хера у них новые культовые авто(Прадо250,Лексус 550,300йКрузак и Лексус500/600 - то на что они дрюкают свой вялый начиная от Итурупа и до Калининграда) тогда стоят в пересчёте на зелень по 106 вдвое почти дороже чем у нас?
примеров на дроме и авто.ру полно
Вон шапочный знакомый Секвою в этом году купил за 16млн, по курсу мая почти 200куе, не топовую, при том что у нас она 130 от силы была и то поначалу, пока наварить на них хотели 20%(в штатах без возврата ндс она 65-70)ю а сейчас 110-115 стоят они(не версия Кэптейн или Платинум)
За цену китайцев думаю тоже все в курсе. Три цены по оф.курсу от Пекина. Даже электрички.
Или по 106 они сливают те доллары, что турки даже с египтянами отказыватся брать, типа фальшивок в НЕ синих тьма?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 03:54
барабашов
Хорошие вопросы.
Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?
Врать не буду, не знаю. НО, никто такие суммы ТАМ не покупает, ибо незачем. Это у нас квартиру покупаешь, тащи пачку синих, а там всех на деревянных. И ваш знакомый покупал за миллионы деревянных, а не тысячи синих. Но я думаю если нужно, то можно и такую сумму купить, иначе бы сразу поднялся крупный шухер "валюта закончилась".
Ну и касательно машин, ваш шапочный знакомый видимо недавно из психушки вышел, либо очень богатый и деньги не считает. Культовые авто все же под санкциями (САНКЦИИ РАБОТАЮТ1!1!) и проблемы с поставками. Обычные люди берут народную гранту/весту, либо гонят с Японии, а средний класс на китайцах сидит. Но и на них цены высокие, а почему? Потому что машин меньше, чем людей, которые их могут купить.
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Buster
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Додано: Вів 31 гру, 2024 04:23
А откуда вы знаете про «гонят с Японии»?
Вы со Владика или Хабары пишите?
Да и правый руль запрещён на новую регистрацию
Китайский Лайнос - гибрид Чери или ФАВУ за 30000уе - при гарантии максимум 100ккм - это конечно народное авто на безгоршковых просторах нечерноземья
Гранта сколько стоит? Внутри она 90х годов или уже 2000х(тот же лайнос но с забитыми православным молотком шурупами)???
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барабашов
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