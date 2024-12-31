А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих? С хера у них новые культовые авто(Прадо250,Лексус 550,300йКрузак и Лексус500/600 - то на что они дрюкают свой вялый начиная от Итурупа и до Калининграда) тогда стоят в пересчёте на зелень по 106 вдвое почти дороже чем у нас? примеров на дроме и авто.ру полно Вон шапочный знакомый Секвою в этом году купил за 16млн, по курсу мая почти 200куе, не топовую, при том что у нас она 130 от силы была и то поначалу, пока наварить на них хотели 20%(в штатах без возврата ндс она 65-70)ю а сейчас 110-115 стоят они(не версия Кэптейн или Платинум) За цену китайцев думаю тоже все в курсе. Три цены по оф.курсу от Пекина. Даже электрички. Или по 106 они сливают те доллары, что турки даже с египтянами отказыватся брать, типа фальшивок в НЕ синих тьма?
Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?
Врать не буду, не знаю. НО, никто такие суммы ТАМ не покупает, ибо незачем. Это у нас квартиру покупаешь, тащи пачку синих, а там всех на деревянных. И ваш знакомый покупал за миллионы деревянных, а не тысячи синих. Но я думаю если нужно, то можно и такую сумму купить, иначе бы сразу поднялся крупный шухер "валюта закончилась".
Ну и касательно машин, ваш шапочный знакомый видимо недавно из психушки вышел, либо очень богатый и деньги не считает. Культовые авто все же под санкциями (САНКЦИИ РАБОТАЮТ1!1!) и проблемы с поставками. Обычные люди берут народную гранту/весту, либо гонят с Японии, а средний класс на китайцах сидит. Но и на них цены высокие, а почему? Потому что машин меньше, чем людей, которые их могут купить.
А откуда вы знаете про «гонят с Японии»? Вы со Владика или Хабары пишите? Да и правый руль запрещён на новую регистрацию Китайский Лайнос - гибрид Чери или ФАВУ за 30000уе - при гарантии максимум 100ккм - это конечно народное авто на безгоршковых просторах нечерноземья Гранта сколько стоит? Внутри она 90х годов или уже 2000х(тот же лайнос но с забитыми православным молотком шурупами)???
барабашов банки продають на рахунок, з якого можна лише поміняти назад на дерев'яні і є комісія за збереження валюти на рахунку, крім Юаня. Але готівка в обмінниках є, її валютні туристи тягнуть, зокрема, з Казахстану і там десь +5-7% до офіційного курсу