Додано: Вів 31 гру, 2024 02:04

Buster написав: somilitark



п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...



А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.



106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни? А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?

Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?С хера у них новые культовые авто(Прадо250,Лексус 550,300йКрузак и Лексус500/600 - то на что они дрюкают свой вялый начиная от Итурупа и до Калининграда) тогда стоят в пересчёте на зелень по 106 вдвое почти дороже чем у нас?примеров на дроме и авто.ру полноВон шапочный знакомый Секвою в этом году купил за 16млн, по курсу мая почти 200куе, не топовую, при том что у нас она 130 от силы была и то поначалу, пока наварить на них хотели 20%(в штатах без возврата ндс она 65-70)ю а сейчас 110-115 стоят они(не версия Кэптейн или Платинум)За цену китайцев думаю тоже все в курсе. Три цены по оф.курсу от Пекина. Даже электрички.Или по 106 они сливают те доллары, что турки даже с египтянами отказыватся брать, типа фальшивок в НЕ синих тьма?