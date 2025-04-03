|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:23
budivelnik та там трохи інші числа були, але десь вони потерлись на форумі.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:39
Я щось не зрозумів
які інші?
я взяв ВАШІ цитати
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:40
budivelnik можливо я не вірно виразився: те, що Ви вказали - це середньомісячні витрати. Але витрати були дуже нерівномірні. Взагалі москалі люблять переносити витрати на кінець року/кварталу.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:58
Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...
Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
