Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:23
budivelnik та там трохи інші числа були, але десь вони потерлись на форумі.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:39
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
.....
Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.
Отже щомісячно мінус
(209-154)/3=18,3 млрд юанів /7юанів долар=2,6 млрд доларів
(178-140)/3=9,3 тонни золота *129 доларів/грам=1,2 млрд доларів
Я щось не зрозумів
які інші?
я взяв ВАШІ цитати
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:40
budivelnik можливо я не вірно виразився: те, що Ви вказали - це середньомісячні витрати. Але витрати були дуже нерівномірні. Взагалі москалі люблять переносити витрати на кінець року/кварталу.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:58
Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...
Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
Додано: Пон 10 лис, 2025 01:56
Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.
Сподіваюсь в січні дізнаємось про обнулення ФНБ
Осталось всего 2-3 ̶дня месяца
Рекомендую прочитать тему хотя бы за последний год, забавное чтиво получается.
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:44
Buster написав:
Осталось всего 2-3 ̶дня месяца
Бабка прочитала слово з трьох букв на паркані, полізла - а там дрова....
Ви пишіть - папір стерпить
От тільки як поясните
ЗВР росте, а в Бюджеті дірка в 8 трлн фублів?
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:17
