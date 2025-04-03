RSS
Світова економіка
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:23

budivelnik та там трохи інші числа були, але десь вони потерлись на форумі.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:39

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
.....
Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.

Отже
щомісячно мінус
(209-154)/3=18,3 млрд юанів /7юанів долар=2,6 млрд доларів
(178-140)/3=9,3 тонни золота *129 доларів/грам=1,2 млрд доларів
Я щось не зрозумів
які інші?
я взяв ВАШІ цитати
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:40

budivelnik можливо я не вірно виразився: те, що Ви вказали - це середньомісячні витрати. Але витрати були дуже нерівномірні. Взагалі москалі люблять переносити витрати на кінець року/кварталу.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 16:58

Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...

Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:56

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.
Сподіваюсь в січні дізнаємось про обнулення ФНБ

Осталось всего 2-3 ̶дня месяца
Зображення

Рекомендую прочитать тему хотя бы за последний год, забавное чтиво получается.
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Buster написав:Осталось всего 2-3 ̶дня месяца
Бабка прочитала слово з трьох букв на паркані, полізла - а там дрова....
Ви пишіть - папір стерпить
От тільки як поясните
ЗВР росте, а в Бюджеті дірка в 8 трлн фублів?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:17

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:39

Buster
Давно не заходили, ще як попередню обліківку забанили навічно. Як у вас там справи?
Hotab
 
Повідомлень: 17237
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
