|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:23
budivelnik та там трохи інші числа були, але десь вони потерлись на форумі.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:39
Я щось не зрозумів
які інші?
я взяв ВАШІ цитати
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:40
budivelnik можливо я не вірно виразився: те, що Ви вказали - це середньомісячні витрати. Але витрати були дуже нерівномірні. Взагалі москалі люблять переносити витрати на кінець року/кварталу.
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:58
Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...
Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
Додано: Пон 10 лис, 2025 01:56
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:44
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:17
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:39
Buster
Давно не заходили, ще як попередню обліківку забанили навічно. Як у вас там справи?
Додано: Чет 04 гру, 2025 18:01
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Мінфін Росії в 56 разів збільшить продаж валюти та золота з резервного фонду Путіна, щоб залатати «дірку» в бюджеті
Міністерство фінансів РФ прогнозує, що нафтогазові доходи бюджету Росії в грудні не дотягнуть до базового рівня в 137,6 млрд руб. – і це доведеться компенсувати продажами валюти та золота з Фонду національного добробуту.
З урахуванням того, що в листопаді нафтогазові доходи перевищили очікування Мінфіну РФ на 14,1 млрд руб., усього за місяць (з 5 грудня до 15 січня) він продасть валюти на 123,4 млрд руб., або 5,6 млрд руб. на день.
Для порівняння, зараз денні продажі валюти становлять 0,1 млрд руб.
Загальний розмір інтервенцій буде ще більшим: Центробанк РФ щодня продає валюту на 8,9 млрд руб., компенсуючи минулорічні витрати з ФНД поза бюджетним правилом.
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:12
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Резерв москалів станом на 1 грудня: 209.1 (+55.4) млрд Юанів, 173 (+33.5) тон золота.
Нічого не розумію. Як їм вдається нарощувати резерви при падінні прибутків і рості дефіциту бюбджету.
|