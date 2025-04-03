|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:15
Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
як все просто в твоєму світі. так в 80ті роки економічна ситуація в срср була погано й погіршувалася. нічим іншим завершитися це не могло.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11629
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:18
Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу. До розпаду привели борги багатьох великих компаній. Розпад - то неминуче, що лякає захід. Але реальність - Версальського договору (що контролювало відсутність 2 світової) більше не існує, кожен сам за себе. Орки які захопили донбас без бою в Україні=німці що захопили маленьку збройну потугу у Чехії. Думаю вже тоді пакт молотова-рібентропа був на столі сталіна, але не підписан, а говорили що і де і кому. Далі було з Польщею, вона або Фіни наступні і нині. Трамп не боїться файлів Епштейна, він цим пишається, Трамп хоче бути другом Володимиром, тому вже 9 цивільних жертв у декількох штатах - це система яку він створив. Люди у балакала вже призвели, що ринок латиноамеринськіх товарів пустий, єдині покупці - мої друзі з громадянством США, а їх мексиканська подруга каже моїй подрузі що ви хоча б білі, я ні. Вона більший час громадянка США. Жоден з них не є наркоторговцем. Ці торгують тихо, тихіше ніж до.
Це податки, це робочі місця, це оберти грошей.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6196
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:28
Shaman написав: Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
як все просто в твоєму світі. так в 80ті роки економічна ситуація в срср була погано й погіршувалася. нічим іншим завершитися це не могло.
Ще раз. Питання для особливо обдарованих. Економічна ситуація в той момент була найгірша? Чи союз за своє існування пережив і гірші моменти?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:34
Vadim_ написав: Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Вы про талоны слышали или может держали в руках?, это примерно , уже не помню, 1987+
Слишав я. А ви про 3 голодомори чули? Чому в часи голодоморів союз не розпався? В громадянську не розпався, в другу світову не розпався хоч були талони німці під москвою а союз чомусь не розпався.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:41
Banderlog написав: Vadim_ написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Вы про талоны слышали или может держали в руках?, это примерно , уже не помню, 1987+
Слишав я. А ви про 3 голодомори чули? Чому в часи голодоморів союз не розпався? В громадянську не розпався, в другу світову не розпався хоч були талони німці під москвою а союз чомусь не розпався.
В громадянську союзу ще не було, як би він розпався
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37336
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8296 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:44
Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5661
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:47
Faceless написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період В громадянську союзу ще не було, як би він розпався
Та яка різниця як воно називалось? Але воно не розпадалось а пухло і розросталось. В китаї в 80ті люди працювали за миску рису і нічого не розпадалось.
Золото не завжди перемагає залізо.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:49
барабашов написав:Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
І тотальний терор
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37336
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8296 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:06
Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
І тотальний терор
Правильно. В ссср пізніх 80х розвалилась система терору і партєйні бонзи почали крім влади іще тирить бабло.
Ви вважаєте що в рф недостаня каральна система щоб придушити сепаратистські рухи?
І вони ще до рівня України не дійшли. В них нема ні телемарафону, ні бусифікації, відкриті кордони і даж рівень демократії . В них ще є куди крутити гайки
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:22
stm написав: BeneFuckTor написав: stm написав:
на росіі вже і інтернету немає
Та ну дайте людим оговтатись, вчора тільки їжа закінчилась, ну що ж Ви за нелюд такий. Ось подобаються мені Ваші пости)
Я теж люблю вас читати. Завжди цікаві речі які чомусь не спрацювали у пітері. Поясніть мені що могло піти не так, було 100 ресторанів, стало 70 ресторанів і мало б взагалі проблем не виникнути. Але, нові Будівельники не з'явилися, і, можна б було сказати що всі пішли як і раніше, але загальний продаж їжі скоротився?
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?
Ваша проблема в тому що ви не вірно ставите питання.
Ви ставите питання так: "Чи погіршується ситуація в РФ?" - безумовно відповідь "Так, погіршується".
А потрібно ставити питання так: "Чи вплине погіршення ситуації в РФ на війну з Україною, чи піде РФ на якісь уступки в переговорах у зв'язку з погіршенням?" - Моя(і не тільки моя) відповідь - "Ні, майже не вплине."
Погіршення ситуації в РФ є недостатнім щоб путін пішов на якісь поступки. Від того що в Пітері було 100 ресторанів а стало 70 нічого на війні не зміниться.
Як мінімум наступних 2-3 роки.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7375
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|146
|224815
|
|