|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:30
stm написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу.
Взагалі ніякої аналогії немає, зовсім. Різні системи, різні причини, різні економіки.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 12 лют, 2026 14:34, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7375
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:32
andrijk777 написав: stm написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу.
Взагалі ніякої аналогії немає, зовсім. Різні системи, різні причини, різні економіки.[/quote]
Нажаль ні, абсолютний аналог. Те що повинно було здохнути у 90, не здохло. Це прям треш, содомія etc.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6196
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:43
andrijk777 написав: stm написав:
Я теж люблю вас читати. Завжди цікаві речі які чомусь не спрацювали у пітері. Поясніть мені що могло піти не так, було 100 ресторанів, стало 70 ресторанів і мало б взагалі проблем не виникнути. Але, нові Будівельники не з'явилися, і, можна б було сказати що всі пішли як і раніше, але загальний продаж їжі скоротився?
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?
Ваша проблема в тому що ви не вірно ставите питання.
Ви ставите питання так: "Чи погіршується ситуація в РФ?" - безумовно відповідь "Так, погіршується".
А потрібно ставити питання так: "Чи вплине погіршення ситуації в РФ на війну з Україною, чи піде РФ на якісь уступки в переговорах у зв'язку з погіршенням?" - Моя(і не тільки моя) відповідь - "Ні, майже не вплине."
Погіршення ситуації в РФ є недостатнім щоб путін пішов на якісь поступки. Від того що в Пітері було 100 ресторанів а стало 70 нічого на війні не зміниться.
Як мінімум наступних 2-3 роки.
Це твоя особиста відповідь. а по факту ситуація погана - дефіцит бюджету в такому розмірі, емісія грошей, стагнація секторів економіки - це все дорога до гіперу. ресторанів 100 чи 70 - то таке. а гіпер 50% чи як в 90ті роки - трохи інше.
тому правильна відповідь така - якби на Раші буда адекватна влада, то вона б зрозуміла, що втрати Раші від війни значно перевищують здобутки - якщо вони взагалі є. але при поточній автократії - певен, що це навіть якщо розуміють, то цареві ніхто не каже - так намагаються натякати. а той думає категоріями - приєднання земель, де економічної доцільності просто немає - й вся країна в заручниках цього марення. й так, на поступки поки він йти не збирається. вже зараз ситуація критична - а якщо будуть робити наступні кроки, то буде ще гірше.
тому казати, що протягом року економіка впаде - гарантовано не можна. але й казати, що гарантовано не впаде - теж. питання ймовірності. Раша близька до стану, коли все може раптово впасти. й коли до царя дійде, що реалії відрізняються від його марень? гітлер довго тримався - як путін, подивимось...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11629
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:49
Shaman написав: andrijk777 написав: stm написав:
Я теж люблю вас читати. Завжди цікаві речі які чомусь не спрацювали у пітері. Поясніть мені що могло піти не так, було 100 ресторанів, стало 70 ресторанів і мало б взагалі проблем не виникнути. Але, нові Будівельники не з'явилися, і, можна б було сказати що всі пішли як і раніше, але загальний продаж їжі скоротився?
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?
Ваша проблема в тому що ви не вірно ставите питання.
Ви ставите питання так: "Чи погіршується ситуація в РФ?" - безумовно відповідь "Так, погіршується".
А потрібно ставити питання так: "Чи вплине погіршення ситуації в РФ на війну з Україною, чи піде РФ на якісь уступки в переговорах у зв'язку з погіршенням?" - Моя(і не тільки моя) відповідь - "Ні, майже не вплине."
Погіршення ситуації в РФ є недостатнім щоб путін пішов на якісь поступки. Від того що в Пітері було 100 ресторанів а стало 70 нічого на війні не зміниться.
Як мінімум наступних 2-3 роки.
...... подивимось...
Та, понятное дело, что подывымось. Но проблема ж не в этом - а в том, что есть - у засекреченного процента населения - шанс и не увидеть результата никогда
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11513
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:50
stm написав: andrijk777 написав: stm написав:
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу.
Взагалі ніякої аналогії немає, зовсім. Різні системи, різні причини, різні економіки.
Нажаль ні, абсолютний аналог. Те що повинно було здохнути у 90, не здохло. Це прям треш, содомія etc.
Ваші пізнання в макроекономіці мені зрозумілі.
Більше питань немає.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7375
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:53
andrijk777 написав:
Ваші пізнання в макроекономіці мені зрозумілі.
Більше питань немає.
Я знаю, більше питань у мене до вас. Скільки можливо до
розпаду друкувати грошей? Щоб молодий ЛАД після
не був мені схожий на прихожанина девимаріїхристос з білогобратства?
Востаннє редагувалось stm
в Чет 12 лют, 2026 14:55, всього редагувалось 2 разів.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6196
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:56
Banderlog написав: Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
І тотальний терор
Правильно. В ссср пізніх 80х розвалилась система терору і партєйні бонзи почали крім влади іще тирить бабло.
Ви вважаєте що в рф недостаня каральна система щоб придушити сепаратистські рухи?
І вони ще до рівня України не дійшли. В них нема ні телемарафону, ні бусифікації, відкриті кордони і даж рівень демократії . В них ще є куди крутити гайки
"Телемарафон" в них зʼявився набагато раніше, багато років ще до 22го.
Бусифікації в нашій формі немає, це так. І дійсно кордони умовно відкриті, умовно бо вже і там є обмеження на виїзд через порушення військового обліку.
Каральна система в них трохи послабшала після початку війни, а внутрішніх напружень, насправді, чимало. Проте й населення взагалі не пасіонарне і в принципі хоч би їх в газові камери вести почали - ніяких повстань вони підняти не здатні.
Що там казати, вони навіть будучи за кордоном виконують принизливі вимоги підписуватись "іноагєнт". Куколди нікчемні
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37336
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8296 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:56
stm написав:
Нажаль ні, абсолютний аналог. Те що повинно було здохнути у 90, не здохло. Це прям треш, содомія etc.
Не видавайте бажане за дійсне.те що щось не вписується в вашу модель успішної держави ще не значить що воно здохне. Є наприклад прекрасна держава ліберія її створили західні ліберали, купили в африці землю і завезли рабів з штатів та відпустили на свободу. А бувші раби першим ділом рішили що вони біліші за мєстних і вернули ра6овласництво.
Там була серія революцій гідності, всі за демократію і лібетаріанство, прапор майже американський. В країні задниця, но воно ніяк не розвалюється.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:03
Faceless написав:
Проте й населення взагалі не пасіонарне і в принципі хоч би їх в газові камери вести почали - ніяких повстань вони підняти не здатні.
Що там казати, вони навіть будучи за кордоном виконують принизливі вимоги підписуватись "іноагєнт". Куколди нікчемні
повстання вони підняти здатні, но не через рівень життя а через послаблення карального апарату. В них повстання будуть лиш, якщо дати їм свободу. А в газові камери вони підуть, хоча до камер там не дійшло.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:05
stm написав:
Скільки можливо до
розпаду друкувати грошей?
Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7375
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|146
|224815
|
|