Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 13 лют, 2026 00:08
stm написав: andrijk777 написав: stm написав:
Скільки можливо до
розпаду друкувати грошей?
Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.
Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до
мають значення після
? Чи не вони приводять до того що після
?
Ви купували хоч раз долляри при комуняках???
Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:12
killer_of_liars написав: stm написав:
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
я стільки не скурю і не з'їм наркоти щоб проникнутись вашими брехливими спічами
Слово недостача зазвичай використовують продавчині на базарі, сподіваюсь ви трошки більше тямите в економіці.
які цікаві обліківки - тільки но зареєструвалися - й вже висловлює безапеляційно свої думки на різних гілках, але про стан речій в Україні та Раші. до чого б це?
Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:33
Shaman
Всі нові - добре заблоковані старі
Додано: Суб 14 лют, 2026 11:13
Понизили ставку до 15.5%, продовжують вдавати ніби в них все гаразд
Додано: Суб 14 лют, 2026 13:31
stm написав: andrijk777 написав: stm написав:
Скільки можливо до
розпаду друкувати грошей?
Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.
Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до
мають значення після
? Чи не вони приводять до того що після
?
Вже відповіли.
В Союзі ви не могли вільно купити долар по офіційному курсу.
В РФ - можете.
Тому ваш аргумент - в смітник.
Ви сильно перебільшуєте друк рублів в РФ. Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків - це елементарна економіка. Ви цього в упор не розумієте.
Додано: Суб 14 лют, 2026 14:53
andrijk777
Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків
Можливо, поки є довіра до нац валюти. Пересічного коцаба привчили, що навіть обвал на 20% може відігратись взад, тому вони не біжать в обмінку коли йде девал. Колись їх підловлять і накажуть (девал не відкотиться ) , але поки що вони сидять в деревʼяному і не тиснуть на нього
Додано: Суб 14 лют, 2026 16:21
andrijk777 написав:
...
Ви сильно перебільшуєте друк рублів в РФ. Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків - це елементарна економіка
. Ви цього в упор не розумієте.
які інколи розумні думки пише.
але прикол в тому, що цей процес не лінійний - спочатку гроші друкуються, а наслідки настають потім... раптово, коли накопичиться певний рівень. процес вже пішов
Додано: Пон 16 лют, 2026 11:26
Hotab написав:andrijk777
Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків
Можливо, поки є довіра до нац валюти. Пересічного коцаба привчили, що навіть обвал на 20% може відігратись взад, тому вони не біжать в обмінку коли йде девал. Колись їх підловлять і накажуть (девал не відкотиться ) , але поки що вони сидять в деревʼяному і не тиснуть на нього
Ні, довіри не достатньо.
Якщо багато друкувати, то люди просто йдуть в магазин і купляють товари. Товарів "не вистачає" і ціни ростуть. Отримуємо інфляцію. Далі неминучий обвал курсу.
В СРСР це вирішувалось просто - було "мало" товарів.
В ринковій економіці так не вийде.
В ринковій економіці ви не можете заставити людей "класти гроші на сберкнижку" і не купляти товар.
Додано: Пон 16 лют, 2026 12:11
andrijk777 написав:
В ринковій економіці ви не можете заставити людей "класти гроші на сберкнижку" і не купляти товар.
Можна високою ставкою...
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:09
andrijk777 написав:
Вже відповіли.
В Союзі ви не могли вільно купити долар по офіційному курсу.
В РФ - можете.
Тому ваш аргумент - в смітник.
Ви сильно перебільшуєте друк рублів в РФ. Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків - це елементарна економіка. Ви цього в упор не розумієте.
Не розумію, я блондинка, блакитноока. Добре розумію, що вже з вами ми перейшли з обговорення "надрукують, *г****" до тези "друкують не так багато". Це прогрес ))) Далі, ФНБ вже просрали. РЖД 4трлн. борг, Самольот - 700млрд.борг. Вважаєте, що у банків там залишились валюти? ))) там залишились бумаги, і борги. Тому стало "банк може вирішувати, що ви знаходитесь під впливом шахраїв" і блокування усіх рахунків, щоб ви вільно щось не зробили ) ну, щоб вільно валюти не закупили, якої немає, і кошти не перевели, яких немає. Є борги державних компаній, є облігації. Зовсім не як у союзі. Телега теж блокується, щоб люди були вільними від думок )
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
