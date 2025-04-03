andrijk777 написав:Вже відповіли. В Союзі ви не могли вільно купити долар по офіційному курсу. В РФ - можете. Тому ваш аргумент - в смітник. Ви сильно перебільшуєте друк рублів в РФ. Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків - це елементарна економіка. Ви цього в упор не розумієте.
Не розумію, я блондинка, блакитноока. Добре розумію, що вже з вами ми перейшли з обговорення "надрукують, *г****" до тези "друкують не так багато". Це прогрес ))) Далі, ФНБ вже просрали. РЖД 4трлн. борг, Самольот - 700млрд.борг. Вважаєте, що у банків там залишились валюти? ))) там залишились бумаги, і борги. Тому стало "банк може вирішувати, що ви знаходитесь під впливом шахраїв" і блокування усіх рахунків, щоб ви вільно щось не зробили ) ну, щоб вільно валюти не закупили, якої немає, і кошти не перевели, яких немає. Є борги державних компаній, є облігації. Зовсім не як у союзі. Телега теж блокується, щоб люди були вільними від думок )
мадам Короче Когда там кацапам пеZда будет то? Если РЖД просрало больше чем Кадыров за 25 лет. Вместе с дотационным Дагестаном. И когда зелень там фьюитЬ вверх, ну хотя б как при БорисНикалаиче, "девальвации НЕ будет!", таких купюр как в Персии, с их курсом 1.25млн, ну с семью нолями, нам, точнее им точно не видать.
Іпотечна криза руйнує банківську систему Росії, ‒ розвідка
На кінець 2025 року росіяни не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд рублів, що на 76,6 % більше порівняно з 2024 роком. Загалом за період 2023–2025 років обсяг прострочень зріс на 180 %.
У грошовому вираженні найбільші суми «проблемної» іпотеки припали на Московську область (9,7 млрд рублів), Москву (7,99 млрд), Краснодарський край (7,75 млрд), Тюменську область (4,8 млрд) і Санкт‑Петербург (4,8 млрд).
За темпами зростання прострочень лідирує Республіка Тива, де невиплати за 11 місяців минулого року збільшилися в 4,8 раза. У Республіці Марій Ел борги зросли учетверо, у тимчасово окупованому Криму – у 3,7 раза, а в Тюменській області – удвічі.
Загальний обсяг проблемних кредитів у російській банківській системі на кінець минулого року сягнув 2,3 трлн рублів, що на 64 % більше порівняно з 2023-2025 роками.