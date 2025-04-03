RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:47

  stm написав:
  andrijk777 написав:Вже відповіли.
В Союзі ви не могли вільно купити долар по офіційному курсу.
В РФ - можете.
Тому ваш аргумент - в смітник.
Ви сильно перебільшуєте друк рублів в РФ. Неможливо друкувати(безпідставно) без наслідків - це елементарна економіка. Ви цього в упор не розумієте.

Не розумію, я блондинка, блакитноока. Добре розумію, що вже з вами ми перейшли з обговорення "надрукують, *г****" до тези "друкують не так багато". Це прогрес ))) Далі, ФНБ вже просрали. РЖД 4трлн. борг, Самольот - 700млрд.борг. Вважаєте, що у банків там залишились валюти? ))) там залишились бумаги, і борги. Тому стало "банк може вирішувати, що ви знаходитесь під впливом шахраїв" і блокування усіх рахунків, щоб ви вільно щось не зробили ) ну, щоб вільно валюти не закупили, якої немає, і кошти не перевели, яких немає. Є борги державних компаній, є облігації. Зовсім не як у союзі. Телега теж блокується, щоб люди були вільними від думок )

мадам
Короче
Когда там кацапам пеZда будет то? Если РЖД просрало больше чем Кадыров за 25 лет. Вместе с дотационным Дагестаном.
И когда зелень там фьюитЬ вверх, ну хотя б как при БорисНикалаиче, "девальвации НЕ будет!", таких купюр как в Персии, с их курсом 1.25млн, ну с семью нолями, нам, точнее им точно не видать.
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:51

  барабашов написав:мадам
Короче
Когда там кацапам пеZда будет то? Если РЖД просрало больше чем Кадыров за 25 лет. Вместе с дотационным Дагестаном.
И когда зелень там фьюитЬ вверх, ну хотя б как при БорисНикалаиче, "девальвации НЕ будет!", таких купюр как в Персии, с их курсом 1.25млн, ну с семью нолями, нам, точнее им точно не видать.

Nobody know )
stm
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:13

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Іпотечна криза руйнує банківську систему Росії, ‒ розвідка 

На кінець 2025 року росіяни не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд рублів, що на 76,6 % більше порівняно з 2024 роком. Загалом за період 2023–2025 років обсяг прострочень зріс на 180 %.

У грошовому вираженні найбільші суми «проблемної» іпотеки припали на Московську область (9,7 млрд рублів), Москву (7,99 млрд), Краснодарський край (7,75 млрд), Тюменську область (4,8 млрд) і Санкт‑Петербург (4,8 млрд).

За темпами зростання прострочень лідирує Республіка Тива, де невиплати за 11 місяців минулого року збільшилися в 4,8 раза. У Республіці Марій Ел борги зросли учетверо, у тимчасово окупованому Криму – у 3,7 раза, а в Тюменській області – удвічі.

Загальний обсяг проблемних кредитів у російській банківській системі на кінець минулого року сягнув 2,3 трлн рублів, що на 64 % більше порівняно з 2023-2025 роками.

https://censor.net/n3600778
GALeon
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:28

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  GALeon написав:не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд

Для розуміння дрібності масштабу проблеми: прибуток банків за 2025 рік в 12 разів більший (3.5 трлн) ніж борги по іпотеці.

Проблеми, без сумнівно є, але не хватає каталізатора для запуску лавини.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 16 лют, 2026 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:37

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:
  GALeon написав:не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд

Для розуміння дрібності масштабу проблеми: прибуток банків за 2025 рік в 12 разів більший (3.5 млрд) ніж борги по іпотеці.

Проблеми, без сумнівно є, але не хватає каталізатора для запуску лавини.
276 не мільйонів, а мільярдів
Тож не в 12 разів більший а в 79 менший виходить
Faceless
Модератор
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:39

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:
  GALeon написав:не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд

Для розуміння дрібності масштабу проблеми: прибуток банків за 2025 рік в 12 разів більший (3.5 млрд) ніж борги по іпотеці..
????
GALeon
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:55

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  GALeon написав:не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд

Для розуміння дрібності масштабу проблеми: прибуток банків за 2025 рік в 12 разів більший (3.5 млрд) ніж борги по іпотеці.

Проблеми, без сумнівно є, але не хватає каталізатора для запуску лавини.
276 не мільйонів, а мільярдів
Тож не в 12 разів більший а в 79 менший виходить

3,5 трлн https://www.ukr.net/news/details/russia ... 79274.html
Ой+
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 22:02

  Ой+ написав:3,5 трлн https://www.ukr.net/news/details/russia ... 79274.html

Але тут у банків прибуток від папіру держ.облігацій, які повинні також погашати з бюджету. Цуцванг. 8)
stm
