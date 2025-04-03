В России из-за обвала цен на нефть начались банкротства нефтяных компаний



Усиление американских санкций, обвалившее цены на российскую нефть до $40 за баррель и ниже, породило череду банкротств небольших нефтяных компаний в ключевых добывающих регионах РФ. Как сообщает «Коммерсант», подать заявление о банкротстве нефтяной группы First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского планирует госбанк ВТБ. Компания Голдовского, работающая в ХМАО — главной нефтеносной провинции России, — накопила около 6 млрд рублей долга, расплатиться по которому не может. На ее балансе находятся несколько небольших месторождений с суммарными запасами 14 млн тонн, а добыча составляет 500 тысяч тонн в год. Положение First Oil ухудшилось еще во времена пандемии, рассказал источник «Ъ». А новые американские санкции, вынудившие нефтяников продавать сырье со скидками до $30 за баррель, добили бизнес Голдовского. Задолженность перед кредиторами увеличилась и, по словам собеседника «Ъ», возникли сложности с ее обслуживанием. В конце 2025 года под процедуру банкротства попала НК «Янгпур», которая представляет в России интересы «Беларуснефти» и разрабатывает два участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть ранее по искам налоговой службы обанкротились Астраханская нефтяная компания и НК «Горный», владевшая 3 лицензиями на юге Ненецкого автономного округа. В январе около 7 млрд рублей с собственников банкрота потребовал Московский кредитный банк.



Положение российских нефтяных компаний ухудшается: экспортная выручка сокращается, особенно у проектов с высокой себестоимостью, констатирует аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. По данным Росстата, половина добывающих нефть и газ компаний в стране сейчас убыточны: за январь–ноябрь суммарно они сработали в минус на 575 млрд рублей. Те же компании, что остаются в прибыли, сократили ее размер более чем вдвое — до 3 трлн рублей за 11 месяцев.



