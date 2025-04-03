|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:05
Весь дальний восток(за уралом) ездит на китайцах.
Клянёт что сыпятся но ездят.
Кому то везёт и он покупает б/у японца(не седелтного тягача как правило) с правым рулём с аукциона и потом растёт аварийность на трассах на тех сибиропердях(обгоны вслепую)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5675
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:05
В России из-за обвала цен на нефть начались банкротства нефтяных компаний
Усиление американских санкций, обвалившее цены на российскую нефть до $40 за баррель и ниже, породило череду банкротств небольших нефтяных компаний в ключевых добывающих регионах РФ. Как сообщает «Коммерсант», подать заявление о банкротстве нефтяной группы First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского планирует госбанк ВТБ. Компания Голдовского, работающая в ХМАО — главной нефтеносной провинции России, — накопила около 6 млрд рублей долга, расплатиться по которому не может. На ее балансе находятся несколько небольших месторождений с суммарными запасами 14 млн тонн, а добыча составляет 500 тысяч тонн в год. Положение First Oil ухудшилось еще во времена пандемии, рассказал источник «Ъ». А новые американские санкции, вынудившие нефтяников продавать сырье со скидками до $30 за баррель, добили бизнес Голдовского. Задолженность перед кредиторами увеличилась и, по словам собеседника «Ъ», возникли сложности с ее обслуживанием. В конце 2025 года под процедуру банкротства попала НК «Янгпур», которая представляет в России интересы «Беларуснефти» и разрабатывает два участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть ранее по искам налоговой службы обанкротились Астраханская нефтяная компания и НК «Горный», владевшая 3 лицензиями на юге Ненецкого автономного округа. В январе около 7 млрд рублей с собственников банкрота потребовал Московский кредитный банк.
Положение российских нефтяных компаний ухудшается: экспортная выручка сокращается, особенно у проектов с высокой себестоимостью, констатирует аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. По данным Росстата, половина добывающих нефть и газ компаний в стране сейчас убыточны: за январь–ноябрь суммарно они сработали в минус на 575 млрд рублей. Те же компании, что остаются в прибыли, сократили ее размер более чем вдвое — до 3 трлн рублей за 11 месяцев.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31618
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:10
барабашов написав:
Весь дальний восток(за уралом) ездит на китайцах.
Клянёт что сыпятся но ездят.
Кому то везёт и он покупает б/у японца(не седелтного тягача как правило) с правым рулём с аукциона и потом растёт аварийность
на трассах на тех сибиропердях(обгоны вслепую)
нам то шо шо там?, вы ездили в последние несколько дней по дорогам Днепра?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4723
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:43
Wirująświatła написав:
«Половина выпуска становится на «черные номера». Каждый второй грузовик "КамАЗа" достался армии
Крупнейший российский производитель грузовиков практически превратился в предприятие ВПК: почти половину своей продукции «КамАЗ», судя по всему, поставляет по гособоронзаказу.
Компания сообщила, что продажи ее грузовиков в прошлом году выросли на 9% с 35,4 до 38,4 тыс., а доля на рынке с 18% до 33%. Однако на учет в ГИБДД поставлено почти вдвое меньше новых «КамАЗов»: чуть менее 20 тыс. новых «КамАЗов» всех типов, включая автобусы.
Эта разница между выпущенными и зарегистрированными машинами начали стремительно расти после вторжения в Украину. В 2022 году "потерялись" 28% машин "КамАЗа", в 2023-м - 32%, в 2024-м - 30%.
Теперь же «половина выпуска становится на «черные номера», рассказывает дилер "КамАЗа". Это не только для фронта, замечает другой дилер марки: весь прошлый год шли новости о долгосрочном расширении вооруженных сил и формировании новых дивизий. В прошлом году сформированы пять дивизий, 13 бригад и 30 полков, а в этом предстоит сформировать еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков, говорил министр обороны Андрей Белоусов.
Але 15 тис автомобілів в армію за рік. - вражає.
Це ж скільки їх нищити не перенищити
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17850
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2571 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:46
Hotab написав: Wirująświatła написав:
«Половина выпуска становится на «черные номера». Каждый второй грузовик "КамАЗа" достался армии
Крупнейший российский производитель грузовиков практически превратился в предприятие ВПК: почти половину своей продукции «КамАЗ», судя по всему, поставляет по гособоронзаказу.
Компания сообщила, что продажи ее грузовиков в прошлом году выросли на 9% с 35,4 до 38,4 тыс., а доля на рынке с 18% до 33%. Однако на учет в ГИБДД поставлено почти вдвое меньше новых «КамАЗов»: чуть менее 20 тыс. новых «КамАЗов» всех типов, включая автобусы.
Эта разница между выпущенными и зарегистрированными машинами начали стремительно расти после вторжения в Украину. В 2022 году "потерялись" 28% машин "КамАЗа", в 2023-м - 32%, в 2024-м - 30%.
Теперь же «половина выпуска становится на «черные номера», рассказывает дилер "КамАЗа". Это не только для фронта, замечает другой дилер марки: весь прошлый год шли новости о долгосрочном расширении вооруженных сил и формировании новых дивизий. В прошлом году сформированы пять дивизий, 13 бригад и 30 полков, а в этом предстоит сформировать еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков, говорил министр обороны Андрей Белоусов.
Але 15 тис автомобілів в армію за рік. - вражає.
Це ж скільки їх нищити не перенищити
так нищать.
...
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725
...
гадаєте, жигулі та буханки від гарного життя використовують орки?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11702
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:48
Hotab написав:
Але 15 тис автомобілів в армію за рік. - вражає.
меня другое интересует откуда столько желающих с их стороны идти на войну, что мобилизации нет и границы открыты. Какие чудеса делает бабло которое никак не закончится.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31618
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:24
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Але 15 тис автомобілів в армію за рік. - вражає.
меня другое интересует откуда столько желающих с их стороны идти на войну, что мобилизации нет и границы открыты. Какие чудеса делает бабло которое никак не закончится.
нищета в провинции
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4723
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|146
|225383
|
|