Додано: Сер 18 лют, 2026 09:38
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:48
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Контрактная служба
от 10 000 000 руб. выплата за первый год службы по контракту
до 4 400 000 руб. выплата за первый месяц после заключения контракта
от 210 000 руб. ежемесячная заработная плата на время прохождения службы
до 10 000 000 руб. списание кредитов
10 соток земельный участок в собственность
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:10
Дюрі-бачі
та ладно, за гибель как раз 15 млн и платят, на жилье с головой хватает
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:25
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Платять одиницям. Герої із 128 загинули при вручені медалей, їх родини досі нічого не отримали. Також читав, що автор телеграм каналу tab FINANCE на днях помер від пневмонії на БЗВП і теж родина нічого не отримає. Отримує виплати значно менше 50%. Та і про 100 тис. бойових доходить до маразму: сидять і вираховують по днях коли був на позиції, а коли не був...
Хоча зараз, наскільки можна судити з відкритих джерел, в москалів теж пішли проблеми з виплатами, як в нас у 2023 році
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:52
Дюрі-бачі
хз, знаю несколько случаев когда таки платили и платят. правда, как с умом потратить потом эти деньги, не все знают.
хорошо хоть не сразу всю сумму отдают.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:59
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
вважаєш у кацапів більше?
Додано: Сер 18 лют, 2026 13:15
Також ХЗ, знаю нажаль також безвісти зниклих, родичі вже два роки отримують бойові. І брат бойві теж отримує, як положено, витрачає правда хз на що але то вже інша історія
