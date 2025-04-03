RSS
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 09:38

  Дюрі-бачі написав:
  smdtranz написав:дело совершенно не в бабле.

Для дуже багатьох справа в грошах. І в нас чимало людей готові померти за +/- вартість житла для дітей (100-200 тис. $) , але в нас їх платити не хочуть.

такі суми й на Раші не платили...
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 09:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  smdtranz написав:дело совершенно не в бабле.

Для дуже багатьох справа в грошах. І в нас чимало людей готові померти за +/- вартість житла для дітей (100-200 тис. $) , але в нас їх платити не хочуть.

такі суми й на Раші не платили...
https://xn----7sbe7abqgmfngd.xn--p1ai/

Контрактная служба

от 10​ 000​ 000 руб. выплата за первый год службы по контракту

до 4 400 000 руб. выплата за первый месяц после заключения контракта

от 210 000 руб. ежемесячная заработная плата на время прохождения службы

до 10 000 000 руб. списание кредитов

10 соток земельный участок в собственность
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:10

Дюрі-бачі

та ладно, за гибель как раз 15 млн и платят, на жилье с головой хватает
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:25

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  smdtranz написав:та ладно, за гибель как раз 15 млн и платят, на жилье с головой хватает

Платять одиницям. Герої із 128 загинули при вручені медалей, їх родини досі нічого не отримали. Також читав, що автор телеграм каналу tab FINANCE на днях помер від пневмонії на БЗВП і теж родина нічого не отримає. Отримує виплати значно менше 50%. Та і про 100 тис. бойових доходить до маразму: сидять і вираховують по днях коли був на позиції, а коли не був...

Хоча зараз, наскільки можна судити з відкритих джерел, в москалів теж пішли проблеми з виплатами, як в нас у 2023 році
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:52

Дюрі-бачі

хз, знаю несколько случаев когда таки платили и платят. правда, как с умом потратить потом эти деньги, не все знают.
хорошо хоть не сразу всю сумму отдают.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:59

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:...Отримує виплати значно менше 50%...

вважаєш у кацапів більше?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 13:15

  smdtranz написав:Дюрі-бачі

хз, знаю несколько случаев когда таки платили и платят. правда, как с умом потратить потом эти деньги, не все знают.
хорошо хоть не сразу всю сумму отдают.



Також ХЗ, знаю нажаль також безвісти зниклих, родичі вже два роки отримують бойові. І брат бойві теж отримує, як положено, витрачає правда хз на що але то вже інша історія
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  GALeon написав:вважаєш у кацапів більше?

вважаю, що в москалів в 2023 і 2024 був більший % виплат ніж в Україні. Історій про те, що "чоловік помер, я купила квартиру / машину / ... " дуже багато. Щодо 2025 то можу припустити, що +/- однаково.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:39

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Дюрі-бачі написав:дуже багато.
Якщо в москалів гине набагато більше - то твоє ДУЖЕ БАГАТО це два пальці в тазику....
Загинуло від 0,3 до 1 млн осіб...
Ти особисто скільки дуже багато прочитав? хоч сто оповідань москальських бачив?
і скільки з того що бачив перевіряв чи дійсно чи брехня? хоч 1% перевірив...

І про що тоді ти стверджуєш?
Що читав 0,01% від кількості загинувших
перевірив 0,01% від цього 0,01% на брехливість....
Powered by phpBB.