Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:24

Bloomberg

Россия сокращает объемы бурения и добычи из-за нехватки финансирования.

Российские производители нефти снизили темпы бурения в 2025 году до самого низкого уровня за три года, что ухудшило перспективы роста добычи в этом году, поскольку западные санкции и сильный рубль подорвали доходы.

Согласно данным отрасли, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, в прошлом году в стране было пробурено около 29 140 километров эксплуатационных скважин, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.

После достижения рекордных темпов в первые месяцы 2025 года активность начала замедляться летом, и упала примерно на 16% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
