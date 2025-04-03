Bloomberg
Россия сокращает объемы бурения и добычи из-за нехватки финансирования.
Российские производители нефти снизили темпы бурения в 2025 году до самого низкого уровня за три года, что ухудшило перспективы роста добычи в этом году, поскольку западные санкции и сильный рубль подорвали доходы.
Согласно данным отрасли, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, в прошлом году в стране было пробурено около 29 140 километров эксплуатационных скважин, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.
После достижения рекордных темпов в первые месяцы 2025 года активность начала замедляться летом, и упала примерно на 16% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.