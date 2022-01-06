Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у рф.
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Adidas зупиняє роботу у рф
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Додано: Вів 08 бер, 2022 15:55
Adidas зупиняє роботу у рф
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Adidas зупиняє роботу у рф
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