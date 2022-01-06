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Adidas зупиняє роботу у рф

Adidas зупиняє роботу у рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:55

Adidas зупиняє роботу у рф

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у рф.

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Adidas зупиняє роботу у рф
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