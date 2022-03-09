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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:01
WallNutPen написав: valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
СМС о пополнении и выполнении условий пришло 01.03.22. А на траты пока не пришла ни одна. Уже потрачено 3+
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Додано: Пон 07 бер, 2022 12:44
valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Кишеня от Правильной тоже 0.01%.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 15:03
Ferlakur написав:
Кишеня от Правильной тоже 0.01%
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И дальше по тексту стеб: Заощаджуйте кошти на реалізацію маленьких мрій.
Хорошая поддержка от банков, сливаются один за другим даже с того мизера, что давали.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:23
Как с Правильной вывести деньги без комиссии?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:43
vovareuckij написав:
Как с Правильной вывести деньги без комиссии?
СЕП, банкомат любого банка, каса
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:18
valya написав: vovareuckij написав:
Как с Правильной вывести деньги без комиссии?
СЕП, банкомат любого банка, каса
Тянуть сторонним сервисом по р2р
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Додано: Сер 09 бер, 2022 11:32
WallNutPen написав:
Дайте знать когда это произойдет
Прийшли смс про зарахування 500. Не бачу такої карти, яка вказана і не бачу грошей, відповідно.
Апд: побачив в "рахунках". Спочатку не було.
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