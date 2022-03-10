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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:01

Re: Кредобанк

WallNutPen написав:
  valya написав:По Правильній сподіваюсь змін не буде?

Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
СМС о пополнении и выполнении условий пришло 01.03.22. А на траты пока не пришла ни одна. Уже потрачено 3+
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:44

  valya написав:По Правильній сподіваюсь змін не буде?

Кишеня от Правильной тоже 0.01%.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:03

  Ferlakur написав:Кишеня от Правильной тоже 0.01%.

И дальше по тексту стеб: Заощаджуйте кошти на реалізацію маленьких мрій.

Хорошая поддержка от банков, сливаются один за другим даже с того мизера, что давали.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:23

Как с Правильной вывести деньги без комиссии?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:43

  vovareuckij написав:Как с Правильной вывести деньги без комиссии?

СЕП, банкомат любого банка, каса
valya
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:18

  valya написав:
  vovareuckij написав:Как с Правильной вывести деньги без комиссии?

СЕП, банкомат любого банка, каса

Тянуть сторонним сервисом по р2р
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:32

Re: Кредобанк

  WallNutPen написав:Дайте знать когда это произойдет

Прийшли смс про зарахування 500. Не бачу такої карти, яка вказана і не бачу грошей, відповідно.
Апд: побачив в "рахунках". Спочатку не було.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:12

Re: Кредобанк

Пришла мужу смс о выполнении условий по правильной карте, обещают 500грн)
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:00

Re: Кредобанк

smarisha написав:Пришла мужу смс о выполнении условий по правильной карте, обещают 500грн)
Тоже пришла. Выполняю условия 2 месяц.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:46

Щойно зробив перший тестовий платіж за комунал через онлайн-банкінг "Кредобанку"! Якщо в призначенні вказати особовий рахунок - цього досить? (платіж за газ).
І як можливо потім роздрукувати квитанцію, якщо зайти в онлайн-банкінг через сайт з комп'ютера?
asteriks
 
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