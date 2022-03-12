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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:05

По Правильній платежі через т2ю ходять?
В мене 2й день - Неприйнятна трансакція або невірний код підтвердження.
KVV
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:24

  lel написав:
smarisha написав:Пришла мужу смс о выполнении условий по правильной карте, обещают 500грн)
Тоже пришла. Выполняю условия 2 месяц.

Сегодня пришла смс о выполнении условий по Правильной. Все необходимые операции были проведены только позавчера - 10.03.2022. Оперативно
WallNutPen
 
Повідомлень: 45
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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