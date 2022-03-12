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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:05
По Правильній платежі через т2ю ходять?
В мене 2й день - Неприйнятна трансакція або невірний код підтвердження.
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:24
lel написав:
smarisha написав:Пришла мужу смс о выполнении условий по правильной карте, обещают 500грн)
Тоже пришла. Выполняю условия 2 месяц.
Сегодня пришла смс о выполнении условий по Правильной. Все необходимые операции были проведены только позавчера - 10.03.2022. Оперативно
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