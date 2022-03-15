По Правильній платежі через т2ю ходять?
В мене 2й день - Неприйнятна трансакція або невірний код підтвердження.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:05
По Правильній платежі через т2ю ходять?
В мене 2й день - Неприйнятна трансакція або невірний код підтвердження.
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:24
Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31
Національний банк України додав Кредобанк у перелік системно важливих українських банків.
Це визначено рішенням Правління Національного банку України від 09 березня 2022 року № 120-рш «Про визначення системно важливих банків».
Додано: Вів 15 бер, 2022 13:26
зараз % якийсь нараховується на залишок коштів на ощаднику Кишеня (що до Правильної картки відкривався) ?
Додано: Вів 15 бер, 2022 13:56
Re: Кредобанк
Писали, що на все встановили 0.01%
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