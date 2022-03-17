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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:05

По Правильній платежі через т2ю ходять?
В мене 2й день - Неприйнятна трансакція або невірний код підтвердження.
KVV
 
Повідомлень: 1086
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Подякував: 44 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:24

  lel написав:
smarisha написав:Пришла мужу смс о выполнении условий по правильной карте, обещают 500грн)
Тоже пришла. Выполняю условия 2 месяц.

Сегодня пришла смс о выполнении условий по Правильной. Все необходимые операции были проведены только позавчера - 10.03.2022. Оперативно
WallNutPen
 
Повідомлень: 72
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:31

Національний банк України додав Кредобанк у перелік системно важливих українських банків.

Це визначено рішенням Правління Національного банку України від 09 березня 2022 року № 120-рш «Про визначення системно важливих банків».
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:26

зараз % якийсь нараховується на залишок коштів на ощаднику Кишеня (що до Правильної картки відкривався) ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:56

Re: Кредобанк

flysoulfly написав:зараз % якийсь нараховується на залишок коштів на ощаднику Кишеня (що до Правильної картки відкривався) ?
Писали, що на все встановили 0.01%
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:21

Re: Кредобанк

Отделение Киев ул.Михайловская ,в банкомате есть наличка , сегодня снял 15т , и по акции пришли 500грн за первые 3месчца
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:50

Re: Кредобанк

lamal написав:Отделение Киев ул.Михайловская ,в банкомате есть наличка , сегодня снял 15т , и по акции пришли 500грн за первые 3месчца
Діє ліміт в банкоматі до 10тис. на добу.
Zochan
 
Повідомлень: 454
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:53

Re: Кредобанк

Zochan написав:Діє ліміт в банкоматі до 10тис. на добу.

Вже до 50тис. на добу :)
Zochan
 
Повідомлень: 454
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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