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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:35

  Moneta написав:Мне кто-то говорил что даже если с банком что-то случится, валютные счета можно обналичить в Польских отделениях - так ли это?

Украинские счета не имеют отношения к материнской структуре.
Но с этим банком вряд ли что-то случится
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:15

Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:51

  ВIВ написав:Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.

а вот здесь поподробнее, что это за акция?!? Не бросайте тапками, не клиент Кредо, но есть карта у супруги. Что нужно делать, можно в ЛС ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:07

  Lost написав:
  ВIВ написав:Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.

а вот здесь поподробнее, что это за акция?!? Не бросайте тапками, не клиент Кредо, но есть карта у супруги. Что нужно делать, можно в ЛС ;)

https://kredobank.com.ua/public/upload/81a981f3b4019c1a69e7a5283cfffc5d.pdf
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