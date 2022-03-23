Украинские счета не имеют отношения к материнской структуре.
Но с этим банком вряд ли что-то случится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 20:35
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:15
Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:51
Додано: Сер 23 бер, 2022 15:07
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