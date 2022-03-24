|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 20:35
Moneta написав:
Мне кто-то говорил что даже если с банком что-то случится, валютные счета можно обналичить в Польских отделениях - так ли это?
Украинские счета не имеют отношения к материнской структуре.
Но с этим банком вряд ли что-то случится
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16088
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9305 раз.
- Подякували: 4458 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:15
Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:51
ВIВ написав:
Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.
а вот здесь поподробнее, что это за акция?!? Не бросайте тапками, не клиент Кредо, но есть карта у супруги. Что нужно делать, можно в ЛС
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1543
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 00:57
Если потратить 3к+ на оплату коммуналки через п24,сойдёт для выполнения условий?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2580
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 06:20
novichok, да.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4365
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 811 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:34
а чи є в Кредо картки у ЕUR, щоб зняття у банкоматах єврозони було з мінімальною (чи зовсім без ) комісією?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:38
flysoulfly написав:
а чи є в Кредо картки у ЕUR, щоб зняття у банкоматах єврозони було з мінімальною (чи зовсім без ) комісією?
Є, до Правильної, одна безкоштовна на вибір. Євро, долар, злотий.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2396
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:51
Фантом написав: flysoulfly написав:
а чи є в Кредо картки у ЕUR, щоб зняття у банкоматах єврозони було з мінімальною (чи зовсім без ) комісією?
Є, до Правильної, одна безкоштовна на вибір. Євро, долар, злотий.
хм...
тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 23:00
flysoulfly написав:
тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...
Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|