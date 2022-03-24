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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:35

  Moneta написав:Мне кто-то говорил что даже если с банком что-то случится, валютные счета можно обналичить в Польских отделениях - так ли это?

Украинские счета не имеют отношения к материнской структуре.
Но с этим банком вряд ли что-то случится
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:15

Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:51

  ВIВ написав:Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.

а вот здесь поподробнее, что это за акция?!? Не бросайте тапками, не клиент Кредо, но есть карта у супруги. Что нужно делать, можно в ЛС ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:07

  Lost написав:
  ВIВ написав:Вчера потратил зактинул 6К и потратил 3К+.
Сегодня прилетело СМС что условия выполнил, жди 500 грн.

а вот здесь поподробнее, что это за акция?!? Не бросайте тапками, не клиент Кредо, но есть карта у супруги. Что нужно делать, можно в ЛС ;)

https://kredobank.com.ua/public/upload/81a981f3b4019c1a69e7a5283cfffc5d.pdf
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:57

Если потратить 3к+ на оплату коммуналки через п24,сойдёт для выполнения условий?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:20

Re: Кредобанк

novichok, да.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:34

а чи є в Кредо картки у ЕUR, щоб зняття у банкоматах єврозони було з мінімальною (чи зовсім без ) комісією?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:38

  flysoulfly написав:а чи є в Кредо картки у ЕUR, щоб зняття у банкоматах єврозони було з мінімальною (чи зовсім без ) комісією?

Є, до Правильної, одна безкоштовна на вибір. Євро, долар, злотий.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:51

  Фантом написав:
  flysoulfly написав:а чи є в Кредо картки у ЕUR, щоб зняття у банкоматах єврозони було з мінімальною (чи зовсім без ) комісією?

Є, до Правильної, одна безкоштовна на вибір. Євро, долар, злотий.


хм...
тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:00

  flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.
WallNutPen
 
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  #<1 ... 27282930
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