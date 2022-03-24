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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 28293031 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 0 5 0 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 0 Додано: Чет 24 бер, 2022 23:35 WallNutPen написав: flysoulfly написав: тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли... тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн. Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.

ОК

тобто у відділенні мені збрехали.

або це вже змінилось. ОКтобто у відділенні мені збрехали.або це вже змінилось. flysoulfly Повідомлень: 409 З нами з: 13.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 бер, 2022 23:38 flysoulfly написав: WallNutPen написав: flysoulfly написав: тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли... тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн. Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.

ОК

тобто у відділенні мені збрехали.

або це вже змінилось. ОКтобто у відділенні мені збрехали.або це вже змінилось.

Так було в жовтнi минулого року коли я оформлював собі правильні. З тих пір нічого не змінювалось, бо в січні родич отримував карту на тих самих умовах Так було в жовтнi минулого року коли я оформлював собі правильні. З тих пір нічого не змінювалось, бо в січні родич отримував карту на тих самих умовах WallNutPen Повідомлень: 121 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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