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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:35

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.

ОК
тобто у відділенні мені збрехали.
або це вже змінилось.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:38

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.

ОК
тобто у відділенні мені збрехали.
або це вже змінилось.

Так було в жовтнi минулого року коли я оформлював собі правильні. З тих пір нічого не змінювалось, бо в січні родич отримував карту на тих самих умовах
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  #<1 ... 28293031
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