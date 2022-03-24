flysoulfly написав: WallNutPen написав: flysoulfly написав:
тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...
Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.
ОК
тобто у відділенні мені збрехали.
або це вже змінилось.
Так було в жовтнi минулого року коли я оформлював собі правильні. З тих пір нічого не змінювалось, бо в січні родич отримував карту на тих самих умовах