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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:35

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.

ОК
тобто у відділенні мені збрехали.
або це вже змінилось.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:38

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...

Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.

ОК
тобто у відділенні мені збрехали.
або це вже змінилось.

Так було в жовтнi минулого року коли я оформлював собі правильні. З тих пір нічого не змінювалось, бо в січні родич отримував карту на тих самих умовах
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:44

У кращих традиціях гівнобанків, заднім числом:
«KredoBank» змінив тарифи за операціями для фізичних осіб

Кредобанк впроваджує тарифи на операції для фізичних осіб, а саме:

— у всіх пакетах впроваджено комісію за поповнення валютних рахунків через касу банку в розмірі 0,2% (мін 20 грн.) від суми операції;
— у пакетах Правильна картка та ELITE впроваджено комісію за конвертацію в розмірі 1% (при здійсненні операцій за допомогою картки у валюті, відмінній від валюти рахунку);
— у пакеті Правильна картка впроваджено комісію за зняття коштів в банкоматах РКО Вank Рolski в розмірі 50 UAH/2 USD/2 EUR/5 PLN

Оновлені тарифи діють з 17 березня 2022р.

— повідомляє «KredoBank» на своєму сайті ↗️.

❗️Досить цікаво, що ця новина з'явилась на сайті Банку саме сьогодні.

https://t.me/tabfinance/358
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:08

Есть правильная карта (грн + евро) и текущие счета, которые сразу открывают. Может ли третье лицо пополнить мой карточный счёт в Евро и/или текущий счёт доллар/евро? И смогу ли я их потом снять? Эти транзакции без комиссии? И как банк сейчас отдает валюту?
Update. Горячка сказала, что только владелец счета может пополнять валютные карты/счета.
lloydbanksua
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  #<1 ... 28293031
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